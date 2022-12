France-Argentine: le plan de jeu très basique de Pochettino pour battre les Bleus

S'il était sélectionneur de l'Argentine, Mauricio Pochettino aurait un plan très clair pour dominer l'équipe de France dimanche en finale de la Coupe du monde. Il miserait tout... sur Lionel Messi.

Un 4-3-3 contre l'Australie (2-1), un 3-5-2 pour défier les Pays-Bas (2-2, 4-3 tab) ou encore un 4-4-2 face aux Croates (3-0). Depuis le début de la Coupe du monde, Lionel Scaloni fait preuve d’une grande flexibilité tactique. En changeant régulièrement de système mais aussi d’hommes pour s’adapter à ses adversaires et à différents styles de jeu. Alors quel schéma devrait-il utiliser pour dominer l’équipe de France dimanche (16h) en finale ? Quel plan mettre en place pour contrecarrer ceux de Didier Deschamps ? Dans une tribune pour The Athletic ce vendredi, Mauricio Pochettino explique ce qu’il ferait pour maîtriser les champions du monde en titre. Son plan serait finalement assez simple : donner le ballon à Lionel Messi.

"C'est la chose la plus importante de cette équipe d'Argentine, et la raison pour laquelle elle est en finale. C'est parce que les joueurs comprennent parfaitement leur rôle : quand vous avez Messi dans votre équipe, vous devez courir pour lui. Et quand vous avez le ballon, vous devez le lui donner le plus vite possible pour qu'il puisse créer quelque chose. Les joueurs savent donc ce qu'ils doivent faire à chaque instant, pour donner à Messi tout ce dont il a besoin pour être décisif, comme il l'a été mardi soir contre la Croatie", développe l’ancien entraîneur de Tottenham et du PSG. En 2018, en huitièmes de finale du Mondial russe, Messi avait bien été contenu par les hommes de Didier Deschamps (4-3). Le duo N’Golo Kanté-Blaise Matuidi avait livré un gros travail pour limiter au mieux son influence, et la Pulga n’avait pas eu son rendement habituel, malgré deux passes décisives.

"Il n'a pas besoin de presser"

Quatre ans plus tard, Pochettino estime que l’Albiceleste doit tout miser ou presque sur son capitaine. "Bien sûr, l'Argentine a besoin de Messi, mais Messi a besoin que les dix autres joueurs se battent pour lui à chaque instant. C'est l'une des clés de cette équipe : ils croient tous qu'en jouant pour Messi, ils peuvent gagner la Coupe du monde. Vous pouvez voir que les joueurs se donnent à 120% pour y parvenir. Des joueurs différents : De Paul, Mac Allister, Fernandez, Alvarez, ils donnent tout ce qu'ils ont et plus encore, et ils le font pour Messi. Ils donnent tout parce que c'est leur rêve, ils sont si proches, et quand ils ont Messi, ils savent que tout est possible", détaille celui qui a eu le septuple Ballon d’or sous ses ordres au PSG. Convaincu qu’il est actuellement "dans sa meilleure condition, tant physique que mentale", Pochettino estime par ailleurs que Messi doit être déchargé des tâches défensives.

"Il n'a pas besoin de presser. Quand vous avez Messi, vous avez besoin que les autres joueurs comprennent qu'ils doivent récupérer le ballon et le lui donner pour qu'il puisse conserver son énergie et ensuite être décisif, comme le montre l'Argentine en ce moment. Honnêtement, je pense que le débat sur le travail défensif de Messi est presque idiot. Vous ne pouvez pas prétendre que Maradona ou Pelé - les joueurs les plus importants de l’histoire du football avec Messi - se concentraient sur la récupération du ballon. Il ne peut pas participer à cela. Il a juste besoin que les autres courent pour lui." Qu'il ne s'inquiète pas, ce sera encore le cas dimanche.