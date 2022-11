France-Australie: forfait, Kimpembe a fêté la victoire dans le vestiaire des Bleus

Presnel Kimpembe, dont le forfait pour la Coupe du monde a été acté la semaine dernière, a salué ses partenaires dans le vestiaire après leur succès contre l’Australie (4-1), mardi à la Coupe du monde.

Comme s’il n’était jamais parti. Presnel Kimpembe a retrouvé ses partenaires de l’équipe de France mardi après leur victoire face à l’Australie (4-1) pour leur premier match de la Coupe du monde. Le défenseur du PSG apparaît sur la photo de groupe prise dans le vestiaire des Bleus à l’issue de la rencontre. Il est entouré de Raphaël Varane, avec qui il devait former la charnière de l’équipe, et Adrien Rabiot, son ancien partenaire au PSG. Marcus Thuram, attaquant des Bleus, a publié une courte vidéo montrant Kimpembe tout sourire et chambreur sur Instagram.

Retenu dans la première liste de Didier Deschamps pour participer au Mondial, Kimpembe a finalement déclaré forfait dès le premier jour du rassemblement à Clairefontaine. Après des examens, le joueur et le staff médical avaient convenu qu’il était insuffisamment remis de ses blessures aux ischio-jambiers, puis au tendon d’Achille qui lui avaient fait manquer dix des treize derniers matchs du PSG. Dans son communiqué, le staff de l’équipe de France avait salué l’honnêteté du champion du monde 2018.

Christophe Galtier, Luis Campos, Wilfrid Mbappé, Presnel Kimpembe et Pierre Gasly notamment ont assisté à France-Australie © ICON Sport

Kimpembe avait annoncé son arrivée à Doha plus tôt dans la journée mardi en publiant des vidéos de son voyage en avion. Il y apparaissait avec un grand sourire, visiblement heureux de retrouver ses partenaires qu’il a suivis avec attention depuis les tribunes du stade Al-Janoub (Al Wakrah) où il avait pris place non loin de Christophe Galtier, entraîneur du PSG, Luis Campos, conseiller sportif du PSG, Wilfrid Mbappé, père de Kylian ou du pilote de F1 Pierre Gasly notamment.

"Premier match de cette Coupe du monde pour mes gars, c’est parti", avait-il écrit sur ses réseaux sociaux. A l’issue de la rencontre, il a félicité les Bleus pour leur large succès: "Félicitations l’équipe pour cette première victoire, meilleure manière de démarrer la compétition!"

Remplaçant en 2018, Kimpembe devait composer la charnière titulaire avec Raphaël Varane au Qatar. Il a finalement déclaré forfait alors que le joueur de Manchester United a été préservé pour cette première rencontre. C’est finalement la paire Ibrahima Konaté-Dayot Upamecano qui a disputé la rencontre et s’en est très bien sortie. Prochain match des Bleus: samedi face au Danemark (17h).