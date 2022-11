France-Australie: Griezmann a beaucoup apprécié son nouveau rôle

Repositionné au milieu de terrain dans un rôle moins offensif face à l’Australie, Antoine Griezmann confie s’être senti très à l’aise, mardi après le premier succès des Bleus (4-1) lors de la Coupe du monde.

Antoine Griezmann a découvert un nouveau poste mardi lors de la victoire de l’équipe de France face à l’Australie (4-1) en Coupe du monde. Il a évolué dans un rôle hybride au milieu de terrain pour épauler à la fois Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot à la récupération, tout en servant de rouages vers ses attaquants. Et le joueur de l’Atlético, réputé pour son goût du repli et de l’effort défensif, confie s’y être très facilement acclimaté.

"C’est le mieux pour moi parce que j’arrive très bien à lire le jeu en deuxième rideau"

"Pour moi, ce n’est pas un problème, confie-t-il. Le plus important, c’est l’équipe. Je ferai toujours ce dont a besoin l’équipe. Je suis plus dans la relation entre la défense et l’attaque, de mettre les attaquants dans les meilleures conditions et être moins dans la surface adverse. Je crois que c’est le mieux pour moi parce que j’arrive très bien à lire le jeu en deuxième rideau. C’est parfait et puis on gagne."

Le champion du monde 2018 appelle désormais ses partenaires à ne pas s’enflammer après ce succès inaugural avant le choc du groupe face au Danemark, samedi (17h). "Il faut continuer à travailler, prévient-il. C’est juste le premier match, il ne faut pas se croire trop beaux."

Il s’est enfin réjoui pour Olivier Giroud qui a rejoint Thierry Henry comme co-meilleur buteur de l’histoire de l'équipe de France (51 buts) grâce à son doublé mardi. "Oliv, qu’il marque ou qu’il ne marque pas, c’est toujours un joueur important pour nous et qui nous fait du bien, conclut-il. On essaie de le mettre dans les meilleures conditions, il a eu des très bons ballons. C’est le Oliv qu’on connaît et j’espère qu’on pourra l’aider à dépasser ce record."