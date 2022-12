France-Maroc: "je suis déjà devant ma télé!", Elie Semoun salive devant la demie

Invité d’Apolline Matin sur RMC ce mercredi, Elie Semoun, acteur français d’origine marocaine, confie son émotion avant la demi-finale de Coupe du monde entre la France et le Maroc, ce mercredi (20h).

Comme de nombreuses célébrités et concitoyens, Elie Semoun suivra la demi-finale de la Coupe du monde entre la France et le Maroc, ce mercredi (20h). L’artiste français, dont le père était originaire du Maroc, attend avec impatience ce choc comme il l’a confié avec humour ce mercredi dans l’émission Apolline Matin sur RMC.

"En tant qu’homme de scène, je suis jaloux"

"Je suis déjà devant ma télé depuis 5h du matin, je ne comprends pas, sourit l’humoriste. Il faudrait peut-être que je pense à l’allumer d’ailleurs. Je vais la vivre comme des millions de Français et de gens qui aiment le Maroc, mes papiers sont français mais mon cœur est en même temps français et marocain. C’est une fête, c’est ce qui est beau dans le foot même si on n’est pas fou de foot. En tant qu’homme de scène, je suis jaloux parce que les footballeurs nous font vivre des moments de passion incroyable. On passe de la joie à la tristesse, en passant par la colère, l’énervement, c’est un moment qui est presque poétique. Les défaites, on s’en souvient autant que les victoires, je trouve ça beau. Je ne souhaite pas la défaite du Maroc mais dans mon esprit, ils ont déjà gagné en quelque sorte."

Il indique ne pas suivre de rituel particulier avant un match, qu’il vit comme une fête. "Je ne suis pas du tout superstitieux (pour un match de foot, ndlr), je le suis quand je monte sur scène. Quand je regarde le foot, ma seule superstition, c’est qu’il n’y ait pas une panne d’électricité. J’invite des amis à la maison et c’est ce qui est beau dans le football, c’est un grand partage. On ne serait jamais parlé s’il n’y avait pas eu le foot."

Il conclut en livrant son pronostic. "2-1 pour la France, lance la star des ‘Petites annonces‘. Je ne suis pas un grand technicien, l’affectif me fait marcher. Ils vont être portés par tout un peuple mais la France aussi. Ils ont une technique que les Marocains n’ont peut-être pas. Ce que j’ai vu de la France, c’est la plus belle équipe, la plus forte."