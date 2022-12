Coupe du monde 2022: l’Argentine indécise entre la France et le Maroc

L’Argentine, première équipe qualifiée pour la finale de la Coupe du monde, ne montre pas de préférence pour son prochain adversaire qui sera la France ou le Maroc, opposés ce mercredi soir (20h).

Entre la France et le Maroc, l’Argentine n’a pas de préférence… du moins publiquement. L’Albiceleste s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde mardi soir en surclassant la Croatie (3-0) et attend désormais de connaître son adversaire dimanche (16h). Cela se jouera entre la France et le Maroc, ce mercredi (20h) mais les Argentins assurent ne pas vraiment se soucier de l’affiche de la finale.

"Deux équipes très fortes"

"Je n'ai jamais choisi un adversaire, a balayé le sélectionneur argentin, Lionel Scaloni. On prendra celui qui viendra. Les deux méritent d'être ici. Ce sont deux grandes sélections. (...) Gagner c'est toujours bien et gagner comme ça, avant une finale, c'est le meilleur repos et le meilleur remède. Nous avons pu faire jouer les 23 joueurs de champ. Pour moi, c'est important parce que tout le monde le mérite. Celui qui joue moins est presque plus important que celui qui joue plus. La force du groupe réside en eux, dans ceux qui s'entraînent au lendemain d'un mauvais match."

Le gardien Emiliano Martinez suit le même raisonnement que celui de son sélectionneur. "Peu importe, ils ont tous les deux fait un superbe parcours, ce sont deux équipes différentes mais très fortes, cinfie celui qui est surnommé "Dibu" pour sa ressemblance avec un personnage de dessin animé argentin. Peu importe l'adversaire, ce sera une finale de Coupe du monde, on sait que ce sera difficile."

Messi: "Finir comme ça, c'est ce qu'il y a de mieux"

L’Albiceleste bénéficiera de 24 heures supplémentaires de préparation que son prochain adversaire. Elle pourrait retrouver la France, son bourreau en huitième de finale de la Coupe du monde en 2018, où le Maroc qu’elle n’a affronté que trois fois dans son histoire, dont la dernière en 2019 en amical (victoire 1-0).

Lionel Messi ne se soucie pas non plus de ses prochains rivaux contre lesquels il espère enfin décrocher un titre mondial. "Terminer mon parcours en Coupe du monde en disputant mon dernier match en finale… c’est quelque chose de très émouvant tout ce que j'ai vécu dans cette Coupe du monde, ce que les gens ont vécu, comment les gens en Argentine l'apprécient. Sûrement que oui (que c'est sa dernière Coupe du monde, ndlr). Il reste de nombreuses années avant la prochaine et je ne pense pas j’y serai. Et finir comme ça, c'est ce qu'il y a de mieux." Peu importe contre qui