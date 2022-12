France-Maroc: les cafés de Tanger se préparent à vivre une soirée historique

Ce mercredi soir, pour la demi-finale du Mondial 2022 entre la France et le Maroc, les cafés de Tanger seront pleins plusieurs heures avant le début du match. Regarder les rencontres dans ces lieux est une habitude culturelle, mais cet événement demande une organisation exceptionnelle avant le duel entre les Bleus et les Lions de l'Atlas.

Depuis quatre jours les Tangérois n’attendent que ça: leur Maroc va jouer ce mercredi une demi-finale de Coupe du Monde face à un "pays frère": la France. Et au pays, pour ceux qui ne partagent pas le match en famille, c’est rendez-vous au café.

"Moi aussi j’irai, comme tout le monde, sourit Rafik, chauffeur de taxi. Je n’ai pas la télévision à la maison. Je me dis depuis trois mois que je vais en prendre une mais bon. Il y a une bonne ambiance aussi, au café!"

"Il faut y aller deux ou trois heures avant pour avoir une chaise"

L’absence de poste TV chez certains est l’une des raisons qui expliquent le déplacement en ville pour suivre le football. Il n’y pas un café en particulier, chaque local a son repère, près de chez lui, pour regarder la rencontre. C’est une habitude culturelle. Lorsqu’on demande aux habitants s’il y a des initiatives mises en place, comme des écrans géants, la réponse est toujours la même: "non, les gens regardent au café". "Mais pour la France, il faut y aller deux ou trois heures avant pour avoir une chaise, sinon tu n’arrives pas à t’asseoir", sourit encore Rafik.

Des chaises supplémentaires en location

Plus de 24h avant le match, dans le vieux centre de Tanger, les dernières réservations s’arrachent. Les établissements attirent le client avec des décorations, des drapeaux, des ballons rouge et vert. "On est un vrai pays de foot", souligne Rachid, gérant d’un café qui diffuse toutes les rencontres des Lions… Il attend plus de 300 personnes.

"Il y a une grande ferveur, un grand enthousiasme. C’est difficile de gérer l’ensemble des demandes de réservations que l’on reçoit. On a effectué de la location de chaises et on a fait venir des chaises d’un autre restaurant qui nous appartient, détaille encore le patron de l'établissement. La capacité augmente de 50%. On a aussi loué des tables. Chaque soir on essaie d’organiser la disposition des tables pour que les gens soient dans le confort, et que les serveurs puissent circuler. On a aussi renforcé les équipes. On a même été obligé de mettre des tickets d’accès à réserver à l’avance avec une place garantie."

Ces tickets ressemblent à des places de match et sont payants. Rachid et ses équipes ont aussi commandé plus de nourritures et boissons pour cette demi-finale. "C’est toute une organisation. C’est un petit stade ici, il manque juste le speaker, plaisante Rachid. Il y a des gens de tous âges. Le temps s’arrête parfois. Les cuisiniers et les serveurs sortent regarder le match avec nous." Même si tous n’auront pas cette chance.

Des entreprises libèrent leurs salariés

Dans un quartier plus discret de la ville, Philippe, un propriétaire belge d’un restaurant, accueillera une soirée plus calme. Ce mardi soir, à la veille du match, il a quand même mis en place une télévision supplémentaire. A l’étage, ses cuisiniers, Marocains, travailleront pendant cet événement historique.

"J’ai prévu de mettre trois téléphones dans la cuisine, sourit le chef Nordin, au fourneau. Le travail c’est obligatoire. Mais ça sera compliqué car la tête sera concentrée sur le match! Mais il faudra faire attention aux accidents. Ne pas faire un filet de bœuf demandé saignant qu’on envoie bien cuit", rie-t-il.

Certaines entreprises à Tanger ont, elles, comme lors d’autres matchs du Mondial, décidé de libérer leurs salariés censés travailler ce mercredi soir. Les quelques commerçants qui possèdent une boutique sont eux équipés de petits écrans. Et tout le monde espère se retrouver pour fêter la victoire dans la rue.