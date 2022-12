"La France et le Maroc sont deux pays frères": le beau message de Mustapha Hadji avant la demi-finale

Ancienne icône de la sélection marocaine, Mustapha Hadji a rappelé ce lundi sur RMC l’importance du lien entre la France et le Maroc avant la demi-finale de la Coupe du monde 2022 entre les Bleus et les Lions de l’Atlas.

Le jeu de la récupération a déjà commencé en France où certains hommes politiques taclent le soutien des binationaux franco-marocains en faveur des Lions de l’Atlas. Avant la demi-finale du Mondial 2022 entre les Bleus et la sélection dirigée par Walid Regragui, mercredi au Qatar, Mustapha Hadji a lancé un poignant appel à la fraternité entre les supporters des deux équipes. Invité de l’émission Rothen s’enflamme ce lundi sur RMC, l’ancien international marocain (64 capes), né au Maroc mais lancé comme son frère Youssouf à l’AS Nancy-Lorraine, a rappelé la relation étroite entre la France et le pays du Maghreb.

"Au niveau politique, je reste un sportif, mais cela réunit les gens. Le football cela doit être une fête. Avant tout, pour moi, la France c’est un pays frère. Cela l’a toujours été. Depuis que je suis né j’ai entendu parler de la France, a estimé l’ex-milieu de l’ASNL. La France c’est dans nos cœurs, c’est dans notre sang. La France c’est notre frère jumeau. Aujourd’hui que les politiques se servent de cela mais pour moi la France et le Maroc ont toujours été deux pays frères."

"C’est un jour de fête"

Si certains craignent des débordements en marge de la rencontre au Mondial, Mustapha Hadji y voit surtout une formidable occasion de faire la fête tous ensemble.

"J’ai grandi en France, ma famille a grandi en France et tout ce que l’on a eu, tout ce que mon petit frère et moi avons pu avoir, on le doit à la France. Si on joue au football aujourd’hui, c’est grâce à la France. On est des millions de Marocains comme cela, a encore lancé l’aîné des deux anciens joueurs des Lions de l’Atlas. Aujourd’hui que les politiciens, où je ne sais pas quoi… cela ne me regarde pas. Ce qui m’intéresse moi, c’est de voir un beau match. Les supporters, que cela soit à Abidjan, à Paris ou à Rabat… qu’ils fassent la fête. C’est un jour de fête."

Et l’invité de RMC de lancer son petit souhait sur le dénouement du match: "Que le meilleur gagne ! Aujourd’hui je préfèrerais que le Maroc gagne, bien sûr que je préfère que le Maroc gagne. Mais en tout cas il faut que cela reste historique. De toute façon, le football c’est comme ça. En tout cas, il ne faut pas que cela déborde et il ne faut pas que cela aille plus loin que le football."