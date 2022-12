France-Maroc: la compo probable des Bleus avec Rabiot et Upamecano qui vont beaucoup mieux

Les Bleus ont rendez-vous avec leur histoire ce mercredi en demi-finale du Mondial face au Maroc, avec à la clé une place en finale pour affronter l'Argentine de Lionel Messi. Incertains mardi en raison d'un coup de froid, Adrien Rabiot et Dayot Upamecano vont mieux et sont pressentis pour débuter.

Si la chaleur était particulièrement crainte, c'est finalement l'air conditionné des espaces clos de Doha qui aura fait des dégâts durant ce Mondial. Les Brésiliens, les Suisses, et maintenant les Français, presque toutes les nations ont été victimes à un moment donné d'un coup de froid chez un ou plusieurs joueurs. Encore malade mardi, Dayot Upamecano et Adrien Rabiot étaient incertains. Ce mercredi, jour de match, les nouvelles sont bonnes. Les joueurs vont beaucoup mieux et la tendance forte à la mi-journée est qu'ils seront tous les deux titulaires face au Maroc (20h) au stade Al-Bayt.

Composition identique à celle face à l'Angleterre

On s'oriente donc vers une composition identique à celles alignées face à l'Angleterre en quart de finale et la Pologne en huitième. Lloris gardera les buts, derrière une charnière composéede Raphaël Varane et Dayot Upamecano. Théo Hernandez et Jules Koundé animeront les deux côtés de la défense. Au milieu de terrain, le complémentaire milieu de terrain Rabiot-Tchouaméni-Griezmann devrait être reconduit, derrière le trio composé d'Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Olivier Giroud, meilleur buteur de l'histoire des Bleus.

Côté marocain, Nayef Aguerd, absent du dernier entraînement collectif ne devrait pas pouvoir tenir sa place. Le staff serait en revanche optimiste pour Romain Saïss, strappé et sorti en cours de match face au Portugal. Les Lions de l'Atlas pourront compter sur le retour de Noussair Mazraoui sur le flanc gauche de la défense.

La compo probable des Bleus pour affronter le Maroc

Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez - Tchouaméni, Griezmann, Rabiot - Dembélé, Giroud, Mbappé.