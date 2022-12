France-Maroc: "Messi, nous voilà!", la presse rêve d’une troisième étoile

La presse française se réveille avec des rêves de troisième étoile pour l’équipe de France, qualifiée en finale de la Coupe du monde contre l’Argentine dimanche (16h), après son succès contre le Maroc (2-0) mercredi.

L’équipe de France s’est qualifiée pour la deuxième finale de Coupe du monde consécutive après son succès face au Maroc (2-0), mercredi en demi-finale. Cela ne s’était plus produit depuis le Brésil, finaliste en 1998 puis vainqueur en 2002. Ce matin, tout un peuple rêve du doublé et d’une troisième étoile après celles de 1998 et 2018. La presse française aussi.

"Messi, nous voilà!"

La une de La Provence de ce jeudi 15 décembre 2022 © Capture La Provence

Plusieurs titres de presse régionale font état de cette quête à l’instar de la Voix du Nord ("Un peu plus près des 3 étoiles") ou de Sud-Ouest ("Un peu plus près de l’étoile"). La Provence donne, elle, rendez-vous à Lionel Messi, star de l’Argentine et du PSG, le grand rival de l’OM. "Messi, nous voilà!", lance le journal provençal en direction du septuple Ballon d’or, qui abattra sa dernière carte pour remporter le premier titre mondial de sa riche carrière.

L’Equipe consacre sa une au geste acrobatique de Théo Hernandez sur l’ouverture du score française face au Maroc. Le pied gauche levé, le droit en suspension et le ballon qui passe sous le bras de Yassine Bounou, gardien marocain… le latéral gauche a signé le geste parfait en apesanteur. "L’envolée finale", titre le quotidien sportif.

Le Parisien affiche, de son côté, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé en train de s’enlacer. "On y est encore!", s’exclame le journal de la capitale et de l’Ile de France. Les médias s’accordent sur les grands bonhommes de ce succès face au Maroc: Hugo Lloris et ses arrêts décisifs, Antoine Griezmann et son don d’ubiquité, Ibrahima Konaté pour sa solidité et Jules Koundé pour sa fiabilité à un poste de latéral droit qui n’est pas le sien.

Randal Kolo Muani est, lui, le héros inattendu de cette rencontre avec son but inscrit 44 secondes seulement après son entrée en jeu et sur son premier ballon touché. L’ancien Nantais s’est dit sur "un nuage". Lui et ses coéquipiers veulent désormais décrocher une nouvelle étoile.