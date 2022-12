France-Pologne: "1% de chance, c'est 1%", les Polonais croient en l'exploit face aux Bleus

La Pologne, opposée aux champions du monde français en huitièmes de finale du Mondial 2022 dimanche (16h), veut croire en ses "chances", ont déclaré ses remplaçants Robert Gumny et Kamil Grabara en conférence de presse vendredi.

Les Polonais ne se démontent pas à 48h d'affronter les Bleus en 8e de finale de la Coupe du monde et veulent croire en leur chance. "On nous donne 1% de chance d'éliminer la France mais c'est déjà 1% de plus que si on ne s'était pas qualifié", a plaisanté le gardien remplaçant Kamil Grabara à deux jours d'affronter les Bleus, qui figurent parmi les favoris pour le titre.

"Notre sélectionneur est un très bon tacticien, comme il l'a démontré en nous permettant de sortir de la phase de groupes", a pour sa part commenté l'arrière droit Robert Gumny, "sûr que Czeslaw Michniewicz a un plan pour affronter la France et qu'on aura notre chance."

"Il faudra être pleinement concentrés"

"On est heureux car sortir des groupes était notre objectif mais nous sommes concentrés sur le prochain match car on veut continuer à jouer dans ce Mondial", a ajouté le défenseur central Jakub Kiwior, titulaire contre le Mexique (0-0), l'Arabie saoudite (victoire 2-0) puis l'Argentine (défaite 0-2)

"Tout le monde connaît la qualité des joueurs français. C'est clair qu'il faudra être pleinement concentrés", a-t-il également estimé. Il s'agit de la première fois depuis l'édition 1986 que la sélection polonaise se hisse au-delà du premier tour d'un Mondial. Mais les coéquipiers de Robert Lewandowski n'y sont parvenus qu'avec difficulté, qualifiés deuxièmes dans le groupe C, derrière l'Argentine et à égalité de points avec le Mexique.

Première du groupe D, la France s'est assuré une place en huitièmes dès son deuxième match, grâce à des victoires 4-1 contre l'Australie et 2-1 contre le Danemark. Après avoir fait tourner son effectif pour l'ultime rencontre face à la Tunisie, elle s'est inclinée 1-0.