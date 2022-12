France-Pologne : Mbappé aurait secrètement rencontré Lewandowski… pour le faire signer au PSG

Adversaires ce dimanche en huitième de finale de la Coupe du monde 2022, Kylian Mbappé et Robert Lewandowski auraient pu évoluer ensemble cette saison au PSG. Selon Le Parisien, le Français a lui-même cherché à convaincre le Polonais de le rejoindre à Paris.

Ce sont deux des meilleurs buteurs du moment. Deux attaquants d’exception capables de débloquer une rencontre sur un geste, une inspiration. Des machines à marquer redoutées par n’importe quelle défense. Kylian Mbappé et Robert Lewandowski, 23 et 34 ans, se feront face ce dimanche (16h) à Doha pour le huitième de finale de la Coupe du monde entre la France et la Pologne. Le vainqueur affrontera ensuite le Sénégal ou l’Angleterre pour une place dans le dernier carré.

Recordman de sélections (136) et actuel meilleur buteur de l’histoire de son pays (77), Lewandowski sera évidemment le principal atout d’une équipe qui a souffert pour sortir du groupe C en compagnie de l’Argentine. Si son début de Mondial n’a rien de transcendant, avec un seul but inscrit (contre l’Arabie saoudite), le natif de Varsovie peut se réveiller à tout moment. Mbappé le sait bien. L’été dernier, le Parisien aurait aimé qu’il le rejoigne dans la capitale. Lui ou un autre 9 de classe mondiale.

Une discussion en marge du Festival de Cannes ?

C’est le message qu’il avait fait passer à sa direction lors des négociations pour sa prolongation de contrat. Convaincu de s’épanouir davantage quand il est associé à un "pivot", comme il avait pu le faire du côté de Monaco avec Radamel Falcao, Mbappé avait exprimé son souhait d’évoluer avec ce genre d’attaquant capable de fixer les défenseurs. C’est dans cette logique que le PSG s’était penché sur le profil de l’Italien Gianluca Scamacca. Tout en ouvrant en parallèle le dossier Lewandowski.

Selon les révélations ce vendredi du Parisien, le PSG pensait vraiment pouvoir recruter celui qui avait alors manifesté l’envie de quitter le Bayern Munich. Mbappé lui-même aurait donné de sa personne. D’après le quotidien, le champion du monde aurait eu une discussion avec Lewandowski. Sans doute le 26 mai lors d’une soirée de lutte contre le sida organisée par une association américaine en marge du Festival de Cannes. C’est à ce moment-là que les deux joueurs auraient échangé. En vain.

Malgré le pressing appuyé du PSG et de son étoile française, Lewandowski a préféré prendre la direction de l'Espagne et du FC Barcelone. Et Mbappé n’a pas vu arriver le grand buteur qu'il espérait.