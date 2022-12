France-Pologne: l'incroyable triple sauvetage de Lloris et des Bleus quelques minutes avant le but de Giroud

Opposée à la Pologne ce dimanche en huitième de finale de Coupe du monde, l'équipe de France a été confrontée à une triple occasion en l'espace de quelques secondes. Grâce à des sauvetages de son capitaine Hugo Lloris et de Raphaël Varane, les Bleus s'en sont sortis avant d'inscrire quelques minutes plus tard le premier but par l'intermédiaire de Giroud.

Pour son 142e match en équipe de France, Hugo Lloris a montré pourquoi il pouvait être aussi précieux. Pourtant, celui qui a égalé le record de Lilian Thuram ce dimanche lors du huitième de finale de Coupe du monde face à la Pologne s'était trompé sur l'action précédente lors de sa relance (37e) après une passe de Jules Koundé.

En voulant redonner au latéral droit des Bleus, le capitaine a mis en difficulté son coéquipier, qui a provoqué une touche. Dans la foulée, Bartosz Bereszyński a pris le dessus sur le joueur du Barça pour centrer dans la surface de réparation, où il a trouvé Piotr Zieliński (38e). Sur la frappe du joueur de Naples, Hugo Lloris a sauvé les siens sur une parade à l'aide des genoux.

Olivier Giroud punit ensuite la Pologne

Zieliński a eu l'opportunité de frapper à nouveau mais Théo Hernandez a dévié le ballon. Jakub Kamiński a suivi le mouvement pour tenter aussi sa chance sur une séquence très chaude mais Raphaël Varane a repoussé sur sa ligne. La France a évité le pire de justesse.

Avant la pause (44e), l'équipe de France a pris les devants grâce à Olivier Giroud, qui a marqué son 52e but avec les Bleus, un record qu'il détient seul désormais avec une unité d'avance sur Thierry Henry. Le joueur de l'AC Milan a été servi par Kylian Mbappé, offrant de l'air à son équipe, bousculée par des vaillaints polonais.