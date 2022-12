Ghana: un politicien critique un concurrent en le qualifiant de "Harry Maguire de l'économie"

Scène étonnante au parlement ghanéen. Un politicien a critiqué un concurrent en le qualifiant de "Harry Maguire de l'économie", du nom du défenseur anglais souvent critiqué dans son pays.

En plein Mondial avec l'Angleterre, Harry Maguire doit avoir les oreilles qui sifflent. Au parlement ghanéen, le politicien Isaac Adongo a pris la parole en s'adressant à l'Assemblée nationale du pays. Il en a profité pour glisser un vilain tacle à un concurrent historique, et par la même occasion à Harry Maguire, qui n'a pourtant rien demandé. Il a déclaré que le vice-président du Ghana, Mahamudu Bawumia, aimait marquer - politiquement - des buts contre son camp de la même manière que le défenseur Harry Maguire, comme l'indique le DailyMail.

"Si vous êtes un fan de football, et je suis heureux de vous voir l'autre jour, jubilant quand le Ghana a gagné. Mais il y a un joueur comme vous au Royaume-Uni en Angleterre appelé Maguire qui joue pour Manchester United, a t-il lâché. Harry Maguire. C'est un défenseur. Il plaquait et jetait son corps partout comme s'il était le meilleur défenseur du monde", a t-il appuyé.

"Monsieur le Président, vous vous souviendrez que dans ce pays, nous avons également un Maguire économique. Le même Maguire économique donnait des conférences à l'université sur la façon de restaurer la valeur de la ville. Monsieur le Président, pourquoi avons-nous donné à ce Maguire la chance d'être au centre de notre défense ? Il est devenu le risque de son propre but", a questionné Adango.

Maguire auteur d'une bonne Coupe du monde

Ce qui rend ces déclarations d'autant plus cruelles pour le défenseur anglais, c'est que celui-ci revit dans cette Coupe du monde. Comme c'était déjà le cas lors de l'Euro il y a un an et demi, Harry Maguire réalise de bonnes performances depuis le début du Mondial, qui lui permettent d'asseoir son statut de titulaire en charnière centrale des Three Lions. Probablement loin de ces préoccupations, le défenseur angais prépare le huitième de finale de l'équipe d'Angleterre face au Sénégal dimanche (20h).