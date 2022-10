Iran: Sardar Azmoun très incertain pour la Coupe du monde

Victime d'une déchirure musculaire du mollet mardi avant le match de Ligue des champions face à Porto, l'attaquant du Bayer Leverkusen et de l'Iran, Sardar Azmoun, sera absent des terrains entre six et huit semaines, ce qui compromet ses chances de participation à la Coupe du monde au Qatar.

L'attaquant iranien du Bayer Leverkusen, Sardar Azmoun, sera absent des terrains entre six et huit semaines après une blessure contractée mardi soir à l'échauffement à Porto en Ligue des champions, a annoncé son club jeudi, rendant sa participation au Mondial (20 novembre-18 décembre) très incertaine.

"Sardar Azmoun a été victime d'une déchirure musculaire du mollet droit mardi soir à l'échauffement avant la défaite 2-0 sur la pelouse du FC Porto en Ligue des champions", a expliqué le Bayer Leverkusen dans un communiqué. La durée d'indisponibilité pour le joueur de 27 ans est estimée entre six et huit semaines, a précisé le club.

Il a apporté son soutien aux manifestantes iraniennes

La présence au Mondial de Sardar Azmoun, véritable star de la sélection iranienne et que l'on surnomme le Messi iranien, est ainsi plus qu'incertaine. L'Iran débute sa compétition le 21 novembre contre l'Angleterre, soit dans six semaines et demie. Lors du rassemblement de la "Team Melli", surnom de la sélection iranienne, il y a deux semaines, Azmoun et les joueurs iraniens avaient apporté leur soutien au mouvement de protestation actuellement en cours en Iran.

Ce vaste mouvement de contestation déclenché le 16 septembre par la mort de Mahsa Amini, 22 ans, trois jours après son arrestation par la police, se poursuit depuis près de trois semaines. Au moins 92 personnes ont été tuées depuis le 16 septembre, selon l'ONG Iran Human Rights, basée à Oslo, tandis que les autorités avancent un bilan d'environ 60 morts parmi lesquels 12 membres des forces de sécurité.