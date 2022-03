Irlande-Belgique: Thierry Henry copieusement hué par les supporters irlandais, qui n'ont pas oublié sa main

Thierry Henry, adjoint de Roberto Martinez avec la Belgique, a été conspué par les Irlandais à l’Aviva Stadium. Le meilleur buteur de l’histoire des Bleus paie encore sa main en 2009 avec l'équipe de France.

Faute avouée, jamais pardonnée. Thierry Henry a reçu un accueil pour le moins glacial de la part de milliers de supporters irlandais présents à l’Aviva Stadium, samedi, lors d'un match amical entre l'Irlande et la Belgique (2-2). Une bronca assourdissante a recouvert le bruit émanant de la pelouse, alors que le visage de l’ex-international français était projeté sur les écrans géants.

Les Irlandais n’ont pas oublié ce fameux 18 novembre 2009, lorsque Thierry Henry contrôlait le ballon de la main dans la surface de réparation, avant de le donner à Williams Gallas pour le but vainqueur, synonymes de qualification étriquée pour le Mondial 2010. Le Var n’existait pas encore.

Martinez a bien tenté de défendre Henry, en vain...

Toute honte bue, Thierry Henry n’exprimait sur le coup aucun remord, et célébrait la portée du geste, forcément déshonorant, sachant pertinemment qu’il avait triché. "Tout ça pour ça", serait-on tenté de dire, quand on sait ce qu’il advint des Bleus par la suite. Le fiasco de Knysna aurait pu suffire à soulager la peine des Irlandais à l’époque. Il n’en fut rien. Douze ans plus tard, la plaie n’est toujours pas refermée.

Thierry Henry l’a appris à ses dépens ce week-end. Le sélectionneur de la Belgique, Roberto Martinez, s’était montré pour le moins diplomate quand il s’est agi de commenter le retour en terrain hostile de son adjoint, conscient de l’accueil qui pouvait lui être réservé. "Ce que je sais, c’est que Terry est un footballeur dont le comportement en tant que joueur a créé de grands moments et des histoires incroyables", avait-il déclaré. Les Irlandais ne partagent pas forcément cet avis et l’ont prouvé.