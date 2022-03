Italie, PSG: le mois cauchemardesque de Donnarumma et Verratti

En deux semaines, Gianluigi Donnarumma et Marco Verratti ont vécu deux terribles désillusions avec leur club, le PSG et la sélection italienne, éliminée de la Coupe du monde 2022.

Deux semaines et un jour seulement séparent les deux scènes. Mais le même dépit sur les visages. Des larmes aussi. Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma ont vécu, jeudi soir une nouvelle désillusion avec l’Italie, éliminée en demi-finale de barrage de la Coupe du monde 2022 par la Macédoine du Nord (0-1). Une claque monumentale qui en suit une autre tout aussi douloureuse avec le PSG. Le 9 mars dernier, Paris est encore tombé de haut en se liquéfiant sur le terrain du Real Madrid (3-1) dans la dernière demi-heure de son huitième finale retour de la Ligue des champions.

Ce soir-là, Donnarumma avait été ciblé par les critiques pour son erreur amenant l’égalisation, même si le PSG avait dénoncé une faute sur le gardien. Avant le barrage, la presse italienne craignait que "le syndrome PSG" ne touche la Nazionale. Elle citait aussi la déconvenue de la Juventus face à Villarreal et s’interrogeait sur l’état d’esprit potentiellement fragilisé des internationaux de ces équipes.

Roberto Mancini, le sélectionneur, et Marco Verratti avaient minimisé les risques que cela impacte la sélection. "Non, je ne pense pas, avait assuré le milieu parisien dans une interview à Sky Sport Italia. Quand nous revenons ici, il y a beaucoup de bons souvenirs qui nous font du bien. Quand nous revenons ici, nous oublions tout: les clubs sont une chose, l'équipe nationale en est une autre. Nous savons que nous devons faire quelque chose d'important. Toutes les pensées négatives doivent être mises de côté. Nous devons juste ramener l'Italie là où elle le mérite, nous devons tout donner."

"Un gros cauchemar"

"Petit Hibou" avait aussi rassuré sir la solidité mentale de Donnarumma, sous pression depuis le cauchemar du Real. "Gigio est désolé mais il est excité et heureux d'être ici, avait-il assuré. Il est également conscient de l'importance que cela revêt pour nous."

Le ton du Parisien était logiquement différent à l’issue de la rencontre, jeudi. Verratti a affiché sa "fierté" pour ses coéquipiers mais son immense déception. "C'est un gros cauchemar, a-t-il lâché, en pleurs. On aurait pu faire mieux, le foot c'est comme ça. C'est dur, c'est dur à expliquer. Avec l'équipe qu'on a, on avait tout pour jouer la Coupe du monde. J'ai connu le plus grand bonheur cet été et je serai toujours fier de mes coéquipiers. Tout le monde a donné le meilleur de lui-même, mais ce soir ça n'a pas suffi."

Ebranlés et chahutés par le public du Parc après l’élimination face au Real, Verratti et Donnarumma risquent de traverser des prochains mois très difficiles. Les neufs derniers matchs de Ligue 1 promettent d’être très longs pour les deux joueurs du PSG