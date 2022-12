"Je ne suis pas venu à la Coupe du monde pour faire un show": Hervé Renard gêné par la publication de sa fameuse causerie

Invité ce mardi de Rothen s'enflamme sur RMC, Hervé Renard, sélectionneur de l'Arabie saoudite, a craint que sa fameuse causerie à la mi-temps du match contre l'Argentine ait pu donner l'impression qu'il se donnait en spectacle.

La causerie d'Hervé Renard à la mi-temps du match héroïque de l'Arabie saoudite contre l'Argentine est assurément l'un des moments marquants de cette Coupe du monde 2022 au Qatar. Pour rappel, la séquence montre le sélectionneur français hausser le ton - avec passion et quelques phrases bien senties - pour remobiliser ses troupes et tenter de renverser l'adversaire. Avec succès. Mais que cet instant de vestiaire ait été dévoilé sur les réseaux sociaux par la fédération saoudienne, le principal intéressé s'en serait bien passé.

"Cela peut être interprété"

"Pour remettre dans son contexte, normalement le service communication me demande pour mettre les vidéos", explique Hervé Renard, invité mardi de Rothen s'enflamme sur RMC. "Là, on ne m'a pas informé, reprend-il. Si ça n'avait pas fonctionné (sans victoire au bout, ndlr), ils auraient gardé ça dans un tiroir et auraient même effacé la bande. Mais ça fonctionné, alors ils s'en sont servis pour une communication qui est tout à fait normale".

S'il comprend les intérêts de la fédération saoudienne de football, Hervé Renard estime que ces images peuvent troubler sur ses intentions ou sur sa façon de gérer les joueurs: "On n'a pas vu ça dans d'autres équipes, donc cela peut être interprété comme si on faisait un show. Mais je ne suis pas venu à la Coupe du monde pour faire un show. Je suis venu à la Coupe du monde pour réussir à battre nos adversaires. C'est ce qu'on a fait".

"Ça fait vingt ans et plus que j'entraîne. [Les causeries] n'ont parfois pas fonctionné", rappelle surtout Hervé Renard, évidemment heureux que "celle-ci ait fonctionné à merveille".