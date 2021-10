La Coupe du monde tous les deux ans pourrait coûter très très cher à l'UEFA

Si la Fifa maintient sa volonté d’instaurer une Coupe du monde tous les deux ans, l’UEFA a révélé, par le biais d'un rapport, le manque à gagner potentiel: il est estimé entre 2,5 et 3 milliards d’euros pour les fédérations européennes, en cas de mise en place de ce projet.

Devant la volonté du président de la Fifa d’organiser une Coupe du monde tous les deux ans, les fédérations européennes risquent encore plus de grincer les dents en voyant les pertes que cela pourrait engendrer. D’après une source interne à l’UEFA, un rapport commandé par l'instance européenne évalue entre 2,5 et 3 milliards d’euros sur quatre ans le manque à gagner des fédérations européennes si le projet controversé de la Fifa de revoir le calendrier international venait à être adopté.

Des pertes considérables qui s’expliqueraient, selon Le Monde, par la probable suppression de la Ligue des nations et la mise en place d’un Euro tous les deux ans, au lieu de quatre aujourd’hui. Selon l’UEFA, ce cas de figure aurait pour risque de provoquer des pertes liées à la billetterie, aux diffuseurs et aux sponsors. Malgré ces chiffres, le président de la Fifa Gianni Infantino pense que son projet amènerait de meilleurs bénéfices pour les fédérations.

Les voix se lèvent contre l’ambition de la Fifa

Depuis que l’hypothèse d’une Coupe du Monde tous les deux ans est sur la table, de nombreux acteurs du ballon rond protestent contre cette mesure. Comme l’ancien latéral du Bayern Munich Phillip Lahm, qui s’était exprimé auprès du Guardian pour détailler sa position: "Raccourcir le cycle de la Coupe du monde donnerait l’impression que le football est une question d’argent. Et les grands évènements sportifs ont besoin de patience et de temps. C’est crucial pour leur durabilité. Trop de football affecterait les fans."

Un désir contraire à celui du président de la Fifa, qui avait confié, lors d’une conférence de presse à Caracas il y a quelques jours, sa volonté de valoriser les petites nations via un Mondial tous les deux ans: "La possibilité de réformer le calendrier avec un Mondial tous les deux ans, on l'a analysée du point de vue du football (...), c'est possible. Il y a beaucoup d'avantages, parce qu'on donne plus de possibilités à beaucoup plus de pays de participer." La décision pourrait être prise en décembre, lors d'un congrès extraordinaire.