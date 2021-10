Mondial tous les deux ans: une douzaine de fédérations européennes menaceraient de quitter la Fifa

Selon Associated Press, plus d'une douzaine de fédérations européennes réfléchiraient à quitter la Fifa si le projet de Coupe du monde bisannuelle venait à être adopté. Du jamais vu.

Une menace lancée en l'air, pour faire fléchir Gianni Infantino, Arsène Wenger et les autres? Ou une action crédible? Alors que la Fifa continue de pousser, en public et en coulisses, pour une Coupe du monde tous les deux ans, l'UEFA et la plupart de ses associations membres s'opposent clairement à ce projet. A tel point que selon Associated Press, plus d'une douzaine de fédérations européennes envisageraient de quitter la Fifa si le calendrier international venait à être modifié.

Si aucun pays n'est cité, il est probable que les fédérations des pays nordiques soient concernées. "Si une majorité à la Fifa décide d'adopter la proposition sur les Coupes du monde bisanuelles, les associations nordiques de football devront envisager d'autres actions et scénarios plus proches de nos valeurs que ce que propose aujourd'hui la Fifa", ont déclaré il y a quelques jours dans un texte commun les fédés du Danemark, de la Suède, de la Norvège, de la Finlande, de l'Islande et des îles Féroé.

Une "démission" autorisée par les statuts de la Fifa

Dans ses statuts, la Fifa permet aujourd'hui à une fédération nationale de reprendre son "indépendance". "Une association membre peut démissionner de la Fifa pour la fin d’une année civile, précise l'article 18. Elle doit annoncer sa démission en envoyant une lettre recommandée au secrétariat général au moins six mois avant la fin de l’année civile. (...) La démission ne devient juridiquement valable qu’au moment où l’association membre a rempli toutes ses obligations financières à l’égard de la Fifa et des autres associations membres."

Si une fédération venait à agir de la sorte, elle empêcherait de fait son équipe nationale de disputer la Coupe du monde. Mais cela n'affecterait en rien la participation de sa sélection ou de ses clubs aux compétitions organisées par l'UEFA. Par exemple, Gibraltar était devenu membre de l'UEFA en 2013 (jouant ainsi ses tournois), trois avant d'être reconnu par la Fifa.

Pour rappel, la Fifa n'a toujours pas annoncé de date pour approuver (ou non) le projet de Coupe du monde tous les deux ans. Mais un congrès extraordinaire avec les 211 associations membres pourrait se tenir en décembre.