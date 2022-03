Coupe du monde 2022: le pire et le meilleur tirage pour les Bleus

La Fifa va procéder vendredi au tirage au sort des groupes pour le Mondial 2022 disputé au Qatar. Tenante du titre, l’équipe de France ne manque pas d’ambition pour le tournoi mais attend désormais de connaître le nom de ses trois premiers adversaires.

Tombée dans le groupe de la mort lors du dernier Euro, l’équipe de France avait pourtant réussi à finir à la première place devant l’Allemagne et le Portugal. Mais derrière, les Bleus avaient pris la porte face à la Suisse dès les huitièmes de finale.

Lors de la prochaine Coupe du monde (du 21 novembre au 18 décembre 2022), les protégés de Didier Deschamps vont défendre le titre acquis en Russie. Comme en 2018, les coéquipiers de Kylian Mbappé et du capitaine Hugo Lloris espèrent bénéficier d’adversaires à leur porter à l’issue du tirage au sort de la phase de poules ce vendredi à Doha au Qatar (dès 18h, heure de Paris).

Le pire tirage possible avec l’Allemagne et le Sénégal

Victorieuse de la Coupe du monde en 2014, l’Allemagne est passée totalement à côté lors du Mondial 2018. Difficile d’imaginer la Mannschaft passer à côté d’une nouvelle compétition internationale en fin d’année.

Tombée dans le chapeau 2, la sélection dirigée par Hansi Flick fait office d’épouvantail à éviter pour les favoris du premier pot. A l’image des Allemands, plusieurs sélections du deuxième groupe pourraient poser des problèmes aux Bleus, comme les Pays-Bas, le Danemark de Christian Eriksen ou la Croatie de Luka Modric, vice-championne du monde en titre.

Du côté du chapeau 3, l’équipe la plus dangereuse reste sans aucun doute le Sénégal de Sadio Mané et Edouard Mendy. Champions d’Afrique en février dernier, les Lions de la Téranga ont éliminé l’Egypte de Mohamed Salah pour se qualifier. La dernière fois que la France a affronté le Sénégal à la Coupe du monde… en 2002, les Bleus étaient tenants du titre mais se sont inclinés sur un but mémorable de Papa Bouba Diop.

En raison de l’impossibilité d’affronter deux adversaires européens, la France éviterait la Pologne et la Serbie (toutes les deux dans le chapeau 3) si elle tombe sur une équipe affiliée à l’UEFA dans le chapeau 2. Mais si les Bleus venaient à hériter du Mexique, des Etats-Unis ou de l’Uruguay comme adversaire du deuxième pot, ils pourraient avoir à se frotter à Robert Lewandowski ou Nemanja Radonjic via le troisième pot.

Parmi les autres équipes dont il faut se méfier, la Corée du Sud d’Heung-Min Son risque de gêner de nombreux pays. Enfin dans le chapeau 4, toutes les équipes semblent à la portée de la France même si l’Equateur, troisième des éliminatoires en Amérique du Sud, ou le Cameroun pourraient vendre chèrement leur peau.

Le pire tirage pour la France: Allemagne, Sénégal, Equateur.

Le meilleur tirage possible avec les USA et l’Arabie saoudite

Didier Deschamps voudra éviter le groupe de la mort. En revanche, le sélectionneur tricolore ne dira sûrement pas non à un tirage qui, sur le papier, aurait des allures de "jackpot messieurs dames". Après avoir fêté un peu trop tôt leur qualification, les Etats-Unis ont perdu face au Costa Rica (2-0) lors du dernier match des éliminatoires nord-américains. Hôte du Mondial en 2026, les USA sont retombés au quinzième rang mondial et s’apparenterait à un "bon" rival en provenance du chapeau 2. Idem pour la Suisse, 14e du dernier classement Fifa, et qui donnerait une chance aux Bleus de se venger après l’Euro 2021.

Pour ce qui est du troisième pot, hériter de la Tunisie voire de l’Iran sonnerait comme un joli coup de chance lors du tirage au sort. Dans le chapeau 4, encore une fois, les Bleus n’ont pas à avoir peur. S’il faudra se méfier d’un piège, les adversaires potentiels restent à la portée de la France. Malgré sa belle progression sous la houlette d’Hervé Renard, l’Arabie saoudite reste 49e du classement Fifa et ressemble à un bon adversaire à avoir dans sa poule. Idem pour le vainqueur du barrage intercontinental entre le Costa Rica et la Nouvelle-Zélande si la France ne tombe pas sur les Etats-Unis ou le Mexique via le chapeau 2.

Meilleur tirage: France, Etats-Unis, Tunisie, Arabie saoudite.

Tous les chapeaux pour le Mondial 2022

Chapeau 1: Brésil, Belgique, France, Argentine, Angleterre, Espagne, Portugal et Qatar (pays hôte).

Chapeau 2: Mexique, Pays-Bas, Danemark, Allemagne, Uruguay, Suisse, Etats-Unis, Croatie.

Chapeau 3: Sénégal, Iran, Japon, Maroc, Serbie, Pologne, Corée du Sud, Tunisie.

Chapeau 4: Cameroun, Canada, Equateur, Arabie saoudite, Ghana, qualifié européen, vainqueur barrage intercontinental 1, vainqueur barrage intercontinental 2.