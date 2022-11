Le journal de bord de RMC Sport au Mondial: "Chacun ses sources et on recoupe", le forfait de Benzema raconté de l’intérieur

Chaque jour durant la Coupe du monde 2022 au Qatar, l’un des reporters de RMC Sport vous raconte les coulisses du tournoi et son quotidien à Doha. Ce dimanche, Loïc Briley revient sur les heures agitées autour du forfait de Karim Benzema.

C’est une journée qui commence par le mot doute. Mot que j’utilise à plusieurs reprises dans mes directs radio sur RMC ou duplex tv sur BFM TV dans les matinales de ce vendredi pour parler du cas Benzema. Après s’être entraîné à l’écart du groupe depuis l’arrivée des Bleus au Qatar mais en suivant un protocole de montée en puissance, Benzema allait-il enfin intégrer l’entraînement collectif ? C’était toute la question de ce vendredi pour l’équipe de reporters RMC Sport qui suivent les Bleus.

La conférence de presse de Fofana et Disasi est plutôt rafraîchissante, ponctuée de nombreux sourires mais c’est juste après que les choses sérieuses allaient commencer. Avec Arthur Perrot, Fabrice Hawkins et Nicolas Pelletier, nous montons en haut de la tribune du stade Jassim bin Hamad pour le quart d’heure d’entraînement ouvert à la presse. Tous très attentifs aux moindres faits et gestes de Benzema. L’échauffement se déroule normalement. Pas de signe visible de gêne. Les échos que l’on a nous dise qu’il devrait malgré tout poursuivre la séance à part. Les minutes s’écoulent vite. La sécurité nous invite gentiment à quitter les lieux. Nous prenons tout notre temps pour ranger notre matériel en gardant un œil sur la pelouse. Sur le parking, le coffre de notre 4x4 de location se transforme en studio radio. Les directs s’enchaînent avec Nicolas puis Fabrice. Nous sommes attendus à un repas avec le reste des envoyés spéciaux de RMC Sport. Nous serons en retard mais nous prenons la route avec Fabrice à l’arrière du véhicule qui continue ses directs dans l’intégrale Sport. C’est beau la technologie.

Arrivés sur le lieu du repas, nous commençons à lancer des sms à notre réseau pour espérer avoir des infos sur Benzema. Chacun ses sources et on recoupe. On apprend que Benzema participe finalement à la séance collective pour la première fois. Tiens, tiens… C’est plutôt bon signe ça. En arrivant dans l’hôtel du centre de Doha où nous devons rejoindre nos collègues pour le repas au 3ème étage, Fabrice reste scotché à son téléphone et me dit « Vas-y je vous rejoins ». Quelques minutes après, il envoie un mail laconique à la rédaction : « Benzema sorti blessé de l’entraînement. Info RMC Sport. » La rédaction digitale réagit vite et push l’information avant nos concurrents qui confirment quelques minutes plus tard.

On sait alors qu’on va peu dormir. On enchaîne les sms à nos sources. Les détails arrivent au compte-goutte. On se parle, se coordonne, tente de vérifier tous les échos que l’on recueille notamment sur les examens que le joueur doit passer, et on enchaîne les directs encore et toujours. RMC d’abord dans l’After avec Fabrice resté sur un canapé au rez-de-chaussée de l’hôtel observé par des Qataris médusés. Puis BFMTV pour moi. Le temps de croquer dans un burger et de prendre une poignée de frites, on s’installe rapidement avec Nicolas devant l’hôtel pour donner l’info. Le slogan de BFMTV « Priorité au direct » n’a jamais aussi bien porté son nom. On sent de plus en plus le spectre du forfait arriver, donc on décide de rentrer à notre hôtel pour bosser ensemble. Fabrice remonte dans la voiture le micro-casque vissé à l’oreille toujours en direct. Il ne verra jamais son burger et ses frites.

Une fois dans le hall de notre hôtel, on attend un retour de nos sources sur un forfait. La fatigue se fait sentir. Nicolas commande une boisson énergisante. Arthur recharge son téléphone en surchauffe. Finalement l’info tombe vers 23h20. Cette fois ce sont nos confrères du Parisien qui annoncent en premier le forfait de Benzema pour la Coupe du Monde. La confirmation nous parvient rapidement. Fabrice reste en direct dans l’After. Coup de fil de BFMTV qui veut un duplex immédiatement. Je m’installe à nouveau dehors avec Nicolas et c’est parti pour une mini-spéciale autour de ce forfait. Le communiqué officiel de la FFF tombe sur la boucle WhatsApp des suiveurs des Bleus. Je le lis en direct. Le duplex dure 15 min puis on coupe la caméra. Coup d’œil à la montre : 1h30 du matin heure locale. Coup d’œil aux mails : programme du lendemain matin avec l’info Benzema qui fera l’ouverture des journaux des sports à 8h, 9h et 10h heure locale. Dernier point logistique avec Nicolas, Fabrice et Arthur. Nicolas filera à l’hôtel des Bleus. Fabrice se concentrera sur les infos : Deschamps va-t-il rappeler un joueur ? Arthur profitera d’un jour off bien mérité. Je me chargerai des premiers directs dans la matinale WE de RMC. Il est alors temps de dormir quelques heures.