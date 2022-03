Le patron de la Coupe du monde 2022 met en garde Southgate sur le choix de ses mots

Nasser Al-Khater, patron de l’organisation de la Coupe du monde 2022 au Qatar, a invité Gareth Southgate, sélectionneur de l’Angleterre, à mesurer ses propos après les inquiétudes émises par ce dernier.

Les doutes émis par Gareth Southgate sur l’organisation de la Coupe du monde au Qatar ne passent pas en haut lieu. Tout en rappelant son respect pour le sélectionneur de l’Angleterre, Nasser Al-Khater, patron du Mondial 2022, a invité ce dernier à mesurer ses propos.

Le technicien a récemment déclaré qu’il était désormais "clair" qu’il y avait des problèmes d’organisation et qu’il allait en discuter avec son groupe. Depuis l’attribution du Mondial en 2010, le Qatar fait l’objet de nombreuses critiques sur le respect des droits de l’homme, les conditions de travails de migrants sur les chantiers, mais aussi pour ses lois contre l’homosexualité.

"Southgate devrait choisir ses mots très soigneusement"

"Ma question est: qui de l'équipe d'Angleterre est venu au Qatar?, interroge Al-Khater sur Sky Sports. Ma question à l'entraîneur est: est-il allé au Qatar ? Est-ce qu'il fonde ses opinions et ses déclarations publiques sur ce qu'il a lu? Parce que c'est un peu un problème si vous fondez vos opinions et que vous en parlez très fort sur des choses que vous avez lues. Quelqu'un avec beaucoup d'influence, comme Southgate, quelqu'un avec un large public qui écoute ce qu'il dit, devrait choisir ses mots très soigneusement. Et je pense qu'avant de faire de telles déclarations, en ce qui concerne les travailleurs, il doit venir ici et parler aux travailleurs et comprendre ce que les travailleurs retirent du fait d'être ici."

"Aucun pays n'est parfait"

"Il y a des cas isolés, ce sont les cas qui arrivent dans les médias, mais je peux lui assurer que s'il vient ici et qu'il parle à la majorité des travailleurs, ils vous diront comment ils ont mis leurs enfants à l'université, ils vous diront comment ils ont construit leurs maisons pour eux et leurs familles, poursuit Al-Khater. Et ce sont des histoires que personne n'entend, alors j'ai hâte de l'accueillir ici, j'ai hâte de le rencontrer au tirage au sort et il peut écouter mon opinion, il n'a pas à y croire, mais il a au moins besoin d’aller jusque-là pour comprendre différentes opinions et différentes cultures. Aucun pays n'est parfait, faisons bien les choses et je ne pense pas que quiconque puisse prétendre cela. Si quelqu'un vient et prétend qu'il est un pays parfait, il doit vraiment se regarder."



Selon les informations de Sky Sports Southgate s’est déjà rendu au Qatar. Il y retournera vendredi pour le tirage au sort des phases de poule de la Coupe du monde. L’Angleterre figurera dans le chapeau 1.