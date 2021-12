Le sondage de la Fifa montrant les supporters favorables à des Coupes du monde plus fréquentes

Selon un sondage commandé par la Fifa et dévoilé seulement en partie ce vendredi, une majorité des supporters seraient favorables à des Coupes du monde plus fréquentes. Mais les résultats et l'absence de détails sur la nature de l'enquête invitent à la prudence.

Elle ne lâche vraiment pas l'affaire. Malgré une forte opposition menée par l'UEFA, la Confédération sud-américaine de football ou encore la puissante Association européenne des clubs, la Fifa compte toujours doubler la fréquence de la Coupe du monde en l'organisant tous les deux ans. Après avoir fait appel à Arsène Wenger et d'anciens joueurs pour défendre le projet (David Trezeguet, le Brésilien Ronaldo, Tim Cahill...), l'instance internationale avait dévoilé en septembre dernier les conclusions d'un sondage mené "à l'échelle mondiale", en assurant que "la majorité des supporters" se disait "favorable à une Coupe du monde plus fréquente". Mais les détails de l'étude invitaient à la nuance et à la prudence. Sur plusieurs points : la nature des questions et des sondés, l'interprétation des résultats...

Une enquête à prendre avec prudence

Dans son grand plan de communication, la Fifa a décidé de dégainer un nouveau sondage. Avec des résultats qui vont globalement dans son sens, bien sûr. Dans le cadre de cette "vaste enquête", menée d’août à novembre 2021, 77.000 personnes ont été interrogées "sur leur éventuel désir de voir plus régulièrement des Coupes du monde, par exemple tous les deux ans, à condition que le niveau de sollicitation des joueurs n’augmente pas". Cette précision est importante. "La réduction du nombre de fenêtres internationales, l’introduction d’une période de repos obligatoire et la protection de la santé et du bien-être des joueurs ont été les principaux arguments clés de la FIFA au cours du processus de consultation en cours", insiste la Fifa, alors que beaucoup s'inquiètent au contraire de l'impact que pourrait avoir une Coupe du monde tous les deux sur la santé physique et mentale des joueurs. C'est ce que pointait notamment Thierry Henry, champion du monde en 1998, dans une interview donnée à L'Equipe fin octobre.

"Pour le Mondial tous les deux ans par exemple, tout le monde m'a parlé de logistique, d'aspects financiers, de condition physique, mais personne ne m'a parlé de l'aspect mental, disait-il. J'ai été joueur et je peux vous dire que jouer une Coupe du monde, c'est quelque chose. Soit tu es allé au bout, tu es heureux mais usé mentalement. Soit tu n'es pas allé au bout et tu ne ressors la tête de l'eau qu'un mois et demi après." Mais dans son enquête, la Fifa a donc mis en avant auprès des sondés "la protection de la santé et du bien-être des joueurs". Elle précise par ailleurs qu’il s’agit d’une étude menée par l'agence Iris (Intelligent research in sponsoring), en partenariat avec des fournisseurs de panels mondiaux. Quid des sondés et de leur profil ? La Fifa ne dit presque rien.

La France, pas fan d'un Mondial plus fréquent

On sait simplement qu'ils ont été retenus "au sein d’un nombre très représentatif d’associations membres" de la Fifa, qui promet que "les résultats de l’étude, ainsi que de plus amples détails sur la méthodologie utilisée, seront publiés sur FIFA.com après un webinaire consacré au processus de consultation". En attendant d'en savoir plus, sur les 77.000 personnes interrogées, la Fifa se focalise sur les 30.390 personnes "ayant déclaré que le football était leur sport favori". Dans cette catégorie, 63,7% des supporters souhaiteraient voir des Coupes du monde masculines plus fréquemment, 23,3% ont répondu "peut-être", 11% y sont opposés et 2% sont "sans opinion". A noter que 52,4% des supporters souhaiteraient voir des Coupes du monde féminines plus fréquemment, 28,4% ont répondu "peut-être", 13,5% y sont opposés et 5,7% sont "sans opinion".

La Fifa relève que le taux d’approbation d’une Coupe du monde masculine plus fréquente est particulièrement important auprès des amateurs de football des pays suivants : Turquie (87% "pour"), Inde (85% "pour") et Afrique du Sud (85% "pour"). C'est à l'inverse en Angleterre (53% "contre"), en Allemagne (50% "contre") et en France (42% "contre") que le taux de désapprobation est le plus important auprès des supporters concernant une Coupe du monde masculine plus fréquente. La catégorie d’âge la plus favorable à une fréquence accrue des Coupes du Monde masculine et féminine est celle des "25-34 ans" et la plus opposée, celle des "plus de 55 ans ".