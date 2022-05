Maroc: Halilhodžić a rencontré Mazraoui, un possible retour en vue

En froid avec certains cadres de la sélection marocaine, Vahid Halilhodžić a rendu visite à Noussair Mazraoui à Amsterdam afin de s'expliquer et envisager un éventuel retour en sélection.

La réconciliation entre Halilhodžić et Mazraoui est peut-être bien partie. En froid depuis plus d'un an en raison d'une bouteille d'eau, les deux hommes se sont rencontrés à Amsterdam pour discuter d'un éventuel retour du nouveau joueur du Bayern Munich en sélection. Selon les informations du 360sports, photo des deux hommes tout sourire à l'appui, le défenseur pourrait faire partie de la liste des Lions de l'Atlas pour la prochaine Coupe du monde au Qatar.

La dernière fois que Noussair Mazraoui a porté le maillot de la sélection marocaine remonte au 13 octobre 2020 à l'occasion d'un match amical contre la République démocratique du Congo. Depuis, le joueur de l'Ajax Amsterdam n’a plus été convoqué par Vahid Halilhodžić.

Rencontre prévue avec Ziyech et Harit

Sous son ère, le joueur de 24 ans n'a disputé, au total, que deux matchs qualificatifs pour la Coupe d'Afrique des nations 2021 et a refusé de prendre part au tour barrages de la Coupe du Monde 2022 contre la RDC. Toujours selon le média marocain, Vahid Halilhodžić devrait également échanger avec Hakim Ziyech, ainsi qu'avec Amine Harit.

En mars dernier, le sélectionneur du Maroc expliquait qu'il ne voulait plus parler du refus des joueurs de ne pas porter le maillot des Lions de l'Atlas. "Ziyech et Mazraoui étaient sur la liste. Ils ont fait le choix de refuser. On respecte ce choix. Mais maintenant, c'est fini. Je ne parlerai plus jamais d'eux. Je me concentre sur mon groupe et les joueurs convoqués." Il semblerait qu'il ait changé d'avis.