Maroc-Portugal: l'image folle d'El Yamiq qui embrasse le crâne de Pepe après sa tête ratée en fin de match

Titulaire avec le Maroc ce samedi lors du quart de finale de Coupe du monde face au Portugal, Jawad El Yamiq s'est distingué en fin de match. Le défenseur a embrassé Pepe sur la tête, qui venait de louper le cadre sur la dernière action, actant la qualification des Lions de l'Atlas (1-0).

Pepe a eu l'occasion d'égalisation mais n'a pas réussi à cadrer sa tête. Pour le plus grand bonheur de tout un pays. Ce samedi, le Maroc a tenu bon face au Portugal (1-0) pour se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du monde 2022, devenant le premier pays africain à réaliser cette performance.

Pepe a critiqué l'arbitrage

Alors que Pepe se tenait la tête avec ses deux mains après son raté (90+7e), Jawad El Yamiq est venu l'embrasser, comme pour le remercier. Il ne restait alors plus que quelques secondes pour le défenseur et ses compatriotes et le Portugal n'a pas eu une autre opportunité ensuite.

Jawad El Yamiq © Capture

Défenseur de 30 ans, évoluant à Valladolid, Jawad El Yamiq a vécu sa première titularisation lors de ce Mondial face au Portugal. Le Marocain a remplacé dans le 11 Nayef Aguerd, blessé face à l'Espagne. Associé à Romain Saiss ce samedi, El Yamiq pourrait connaître un autre partenaire dans l'axe mercredi lors de la demie puisque le joueur de Besiktas est sorti blessé face au Portugal.

Après la partie, Pepe a lui vivement critiqué la décision de nommer un arbitre argentin pour ce rendez-vous face au Maroc. "Il est inacceptable qu'un Argentin nous arbitre aujourd'hui après ce qui s'est passé hier, avec Messi qui s'est plaint., a réagi le vétéran de 39 ans. Après ce que j'ai vu aujourd'hui, ils peuvent donner le titre à l'Argentine maintenant."

De son côté, Jawad El Yamiq a grandement fêté la victoire avec ses coéquipiers, aperçu avec le drapeau du Maroc sur la pelouse. Ce succès représente une magnifique page d'histoire pour les Lions de l'Atlas, qui disputeront leur demie mercredi (20h), face au vainqueur de la rencontre entre la France et l'Angleterre.