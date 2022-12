Portugal-Suisse: buteur à bientôt 40 ans, Pepe s'offre un joli record au Mondial

Pepe a encore sorti un gros match ce mardi lors du huitième de finale entre le Portugal et la Suisse au Mondial 2022 (6-1). A plus de 39 ans, le défenseur central portugais est devenu le plus vieux buteur de l’histoire de la Coupe du monde lors des matchs à élimination directe.

Cristiano Ronaldo laissé sur le banc, Gonçalo Ramos assurant l’intérim à la perfection, le Portugal a pu compter sur un autre de ses leaders charismatiques ce mardi pour son huitième de finale du Mondial 2022 remporté contre la Suisse (6-1). Très costaud depuis le début de la compétition dans le secteur défensif, Pepe s’est même permis d’inscrire le but du break sur corner en première période.

D’une tête puissante, dans le plus pur style Pepe, le défenseur central a mis son équipe à l’abri d’une remontée de la Nati. Au passage, le vétéran du FC Porto est devenu le plus vieux buteur de l’histoire de la Coupe du monde en phase à élimination directe à 39 ans et 283 jours.

>> Portugal-Suisse (6-1)

Pepe dépasse Cristiano Ronaldo

A bientôt 40 ans, il les célèbrera en février 2023, Pepe a donc inscrit un but historique lors de la compétition disputée au Qatar. Mais le Portugais reste toutefois encore trop jeune pour devenir le meilleur buteur, tous matchs confondus, lors d’une Coupe du monde.

A 42 ans et 39 jours, le Camerounais Roger Milla s’était emparé du record avec un but contre la Russie pendant la phase des groupes du Mondial 1994 aux Etats-Unis. Pour battre l’actuel détenteur du record, Pepe devra donc prolonger sa carrière jusqu’au prochain tournoi mondial… aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

Mais le défenseur de la Seleçao das Quinas pourra quand même faire le beau au sein du groupe portugais. Avec son but, il a repoussé un certain Cristiano Ronaldo à la troisième place des plus vieux buteurs de l’histoire du Mondial. En marquant face au Ghana dans le groupe H, CR7 était devenu le plus vieux buteur du Portugal... avant de voir Pepe lui chiper son record contre la Suisse. Le défenseur central pourra encore améliorer sa marque en trouvant le chemin des filets samedi contre le Maroc en quarts de finale.