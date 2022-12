Coupe du monde 2022: Neymar "ne garantit pas à 100%" qu'il reviendra en sélection du Brésil

Interrogé ce vendredi après l'élimination du Brésil face à la Croatie (1-1, 4-2 tab) lors des quarts de finale de Coupe du monde, Neymar a laissé planer le doute sur son avenir en sélection. L'attaquant de 30 ans ne garantit pas qu'il portera à nouveau le maillot de la Seleçao.

La déception est immense pour le Brésil. Poussée en prolongation par la Croatie lors des quarts de finale de Coupe du monde ce vendredi, la Seleçao a été éliminée à l'issue d'une séance de tirs au but (1-1, 4-2 tab). Buteur au cours de la partie, Neymar n'a pas réussi à retenir ses larmes après la partie.

L'attaquant de 30 ans a laissé planer le doute au sujet de son avenir au sein de la sélection auriverde. Abattu, le meneur de jeu est resté dans le flou: "Je ne dis pas que je vais fermer la porte à la Seleção mais je ne dis pas non plus que je vais revenir à 100%. J’ai besoin d’un peu de temps pour penser. Voir ma famille où je vais aller puiser de la force et après je prendrai une décision", a déclaré le joueur du PSG dans des propos relayés par Globo.

Neymar sera-t-il encore présent pour la Coupe du monde 2026? "Je ne sais pas. C’est difficile de parler maintenant, à chaud. C’est pour ça que je veux réfléchir, tout analyser, voir ce qui est le mieux pour moi et la Seleção brésilienne, pour après pouvoir décider", a ajouté l'homme aux 124 sélections.

"On ne peut que se lamenter"

"Mon cœur déborde de tristesse, a-t-il poursuivi. Je n’ai pas les mots pour exprimer ce que je ressens en ce moment. C’est très triste. C’est pire que l’année dernière, enfin, la dernière Coupe du monde. On ne peut que se lamenter. Je veux m’accrocher à ma famille, à mon fils, essayer d’oublier un peu ce qui se passe et après retourner en club, travailler et s’entraîner."

En ouvrant le score avant la mi-temps de la prolongation, Neymar est entré en tout cas dans l'histoire de son pays, en inscrivant un 77e but en sélection, égalant le record du "Roi" Pelé. La star brésilienne avait beaucoup misé sur ce Mondial, arrivant en pleine forme. Une blessure à la cheville surevenue le 24 novembre, lors du premier match face à la Serbie, a néanmoins contrarié Neymar ensuite, seulement revenu lors des huitièmes.

Spécialiste des penalties, Neymar n'a pas eu l'occasion de tirer lors de la séance de tirs au but. Cette défaite aura en tout cas de multiples conséquences pour le Brésil, qui marque la fin d'un cycle, à l'image du départ du sélectionneur Tite, sur le banc depuis juin 2016. Les vétérans Dani Alves et Thiago Silva ont eux sans doute disputé leur dernier tournoi majeur.