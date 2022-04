Le sélectionneur des Pays-Bas Louis van Gaal annonce souffrir d'un cancer

Louis van Gaal, actuellement sélectionneur des Pays-Bas, a annoncé ce dimanche souffrir d'un cancer de la prostate. Le technicien pense toutefois être sur le banc des Oranje pour la Coupe du monde au Qatar.

Le sélectionneur des Pays-Bas Louis van Gaal a déclaré, lors d'une interview télévisée dimanche soir, qu'il souffrait depuis un certain temps d'un cancer de la prostate, ce qui ne l'empêchera pas, selon lui, de se rendre au Qatar pour la Coupe du monde (21 novembre-18 décembre).

Les joueurs "ne le savent pas", a déclaré Louis van Gaal, 70 ans, à la télévision RTL, ajoutant qu'il avait déjà subi 25 irradiations, notamment le soir pendant les camps d'entraînement de la sélection néerlandaise.

"J'ai traversé tellement d'épreuves dans ma vie"

"Cela fait partie de ma vie", a-t-il ajouté, invité sur un plateau de télévision à l'occasion de la sortie prochaine d'un film sur sa vie, intitulé Louis. "J'ai traversé tellement d'épreuves dans ma vie, de maladie et de mort, je suis probablement devenu plus riche en tant que personne à cause de toutes ces expériences", a-t-il poursuivi. Van Gaal en est à son troisième mandat à la tête des "Oranje" (après 2000-2001 et 2012-2014). Il a été testé positif au Covid-19 en mars.

Le technicien avait suscité une controverse le mois dernier en estimant que la décision d'organiser le Mondial au Qatar était "ridicule" et en accusant la Fifa d'avoir été uniquement motivée par "l'argent et des intérêts commerciaux". Les Pays-Bas joueront leur premier match de Coupe du monde le 21 novembre contre le Sénégal dans le groupe A, où évoluent aussi le Qatar et l'Equateur.