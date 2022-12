Portugal: la grosse mise au point de Santos sur Ronaldo, qui n'a "jamais menacé de partir"

Le feuilleton autour de Cristiano et ses prétendues envies de départ de la sélection avant le match contre la Suisse a secoué l'actualité ces dernières heures. En conférence de presse, Fernando Santos a reconnu que l'attaquant portugais était mécontent, mais nie toute envie de départ de ce dernier.

C'était la grosse bombe de ce jeudi, balancé par Record, et confirmée dans la soirée malgré les démentis de la sélection portugaise et de Cristiano Ronaldo au cours de la journée. L'attaquant aurait menacé de quitter la sélection - avant de se rétracter - en apprenant qu'il ne serait pas titulaire face à la Suisse en huitième de finale (6-1), mardi soir.

Présent en conférence de presse ce vendredi à la veille du quart de finale face au Maroc (samedi, 16h), Fernando Santos a évidemment été interrogé sur cet épisode. Il a répondu sans langue de bois. "Oui nous avons eu une conversation, il aurait été contre-productif de ne pas avoir cette conversation, a-t-il reconnu. J’ai des conversations avec mes joueurs. Il était capital que nous parlions, il est le capitaine, pour ce qu’il représente, pour la sélection, je devais lui parler."

"Quand nous avons eu cette conversation c’était le jour du match (contre la Suisse) à midi, c’était notre première conversation, je lui ai expliqué pourquoi il ne jouerait pas, les raisons de sa non-titularisation pour qu’il ne soit pas surpris. Je lui ai dit que je devais le garder pour la deuxième mi-temps, a détaillé le sélectionneur. Il n’était pas heureux évidemment, c’était inédit pour lui. Il m’a demandé si j’étais sûr que ce soit une bonne idée. Je lui ai expliqué ma vision, il l’a acceptée. Une discussion franche et normale."

"Il faudrait arrêter les polémiques"

Après avoir longuement expliqué les raisons de la non-titularisation du Portugais, et les contours de leur conversation privée, Fernando Santos s'est quelque peu agacé face aux rumeurs qui entourent la sélection, et plus particulièrement Cristiano Ronaldo, pris pour cible.

"Il n’a jamais menacé de partir. Maintenant il faudrait arrêter les polémiques. Le jour du match il s’est échauffé, avec ses collègues il a célébré les buts, il a applaudi, il a invité ses coéquipiers à remercier ses supporters. Il faut le laisser tranquille maintenant", a mis au point Fernando Santos.

Samedi (16h) face au Maroc, le Portugal jouera une place en demi-finale du Mondial. Reste à savoir si Cristiano Ronaldo fera son retour dans le onze, ou si Gonçalo Ramos, étincelant et auteur d'un triplé contre la Suisse, sera reconduit.