Angleterre: Kane reconnaît avoir été très affecté par la défaite en finale de l’Euro

Moins décisif devant les cages cette saison, Harry Kane a donné en conférence de presse une explication à ce coup de moins bien. La finale de l’Euro 2020 perdue avec l’Angleterre face à l’Italie aux tirs au but en serait la principale cause.

Auteur de seulement un but en dix matchs de Premier League avec Tottenham, Harry Kane (28 ans) est très loin des statistiques auxquels il a habitué la planète foot depuis plusieurs années. Si son départ avorté à Manchester City avait été évoqué comme une des causes de ce coup de mou, la réalité est tout autre.

En conférence de presse avec l’Angleterre, le buteur a expliqué que la défaite en finale de l’Euro 2021 face à l’Italie l’avait beaucoup marqué: "Perdre une finale européenne pour votre pays à Wembley est quelque chose qui restera en moi probablement pour le reste de ma carrière. On ne se remet jamais totalement de ces choses-là, à moins de repartir et gagner un tournoi majeur".

Pour le joueur de 28 ans, cet évènement a de grandes chances d’avoir eu des conséquences sur ses performances en club: "Ce n’est pas que physique, c’est aussi mental. Avant que vous réalisiez, vous vous retrouvez à rejouer en Premier League sans avoir eu le temps de digérer et de tirer les leçons de ce qui s’est passé".

Kane aborde son transfert raté à Manchester City

À la recherche d’un buteur, Manchester City a longtemps espéré pouvoir s’attacher les services d’Harry Kane. Mais la gourmandise des Spurs a contraint les Citizens à abandonner cette piste.

Alors qu’il semblait affecté par cette conclusion, le buteur a livré ses impressions sur cet été mouvementé: "Il y a eu beaucoup de spéculations cet été et c’était vraiment une première me concernant. Mais cela fait partie du bagage du footballeur professionnel, d’avoir à gérer ce genre de choses, et je pense l’avoir plutôt bien géré".

À voir si l’Anglais arrivera à l’issue de la trêve internationale à définitivement lancer sa saison avec Tottenham. D’autant que le joueur s’est montré très enthousiaste à propos de l’arrivée d’Antonio Conte au poste d’entraineur.