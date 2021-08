Classement FIFA: La France perd une place, la Belgique toujours en tête

Après son élimination en huitièmes de finale de l’Euro, l’équipe de France se retrouve troisième au classement FIFA, mis à jour ce jeudi. La Belgique trône toujours, tandis que l’Italie, championne d’Europe, se hisse dans le top 5.

Pour leur plus grand plaisir, les Diables Rouges sont encore sur le toit du monde. En tête du classement FIFA depuis octobre 2018, la Belgique conserve sa première place selon la mise à jour publiée ce jeudi, quelques semaines après les compétitions internationales et son quart de finale de l’Euro. Éliminés en huitièmes de finale par la Suisse (14e), les Bleus rétrogradent d’une place et pointent désormais en troisième position.

La faute au Brésil, finaliste malheureux de la Copa America, qui grimpe à la deuxième place. Son bourreau de l’été, l’Argentine, progresse de deux positions et se retrouve désormais sixième, juste derrière l’Italie (+2), championne d’Europe devant l’Angleterre à Wembley. De son côté, le Portugal paye aussi son mauvais parcours (élimination en huitièmes de finale par la Belgique) et chute à la 8e place (-3).

Les États-Unis et le Mexique dans le top 10

À noter également la très belle progression des États-Unis (10e), qui gagnent dix places après leur succès dans la Gold Cup face au Mexique, qui devance encore son voisin au classement (9e,+2). La plus belle progression est à mettre au compte du Qatar, demi-finaliste de la compétition, qui passe de la 58e à la 42e place.

Le 16 septembre prochain, à l’issue de la prochaine fenêtre internationale, la FIFA dévoilera son nouveau classement. D'ici là, l’équipe de France disputera trois matchs, face à la Bosnie (01/09), l’Ukraine (04/09) puis la Finlande (07/09) dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Après trois matchs, les Bleus occupent la tête du groupe D avec 7 points.