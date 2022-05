Coupe du monde 2022: l’Argentine refuse de rejouer le match arrêté contre le Brésil

Après l’interruption du match entre le Brésil et l’Argentine en septembre dernier, la rencontre devait se rejouer le 11 juin prochain à Melbourne. Mais la fédération argentine a refusé et la sélection brésilienne a confirmé ce mercredi que le match était annulé.

Huit mois après, l’affaire n’est toujours pas réglée. La fédération brésilienne a annoncé ce mercredi l’annulation de la rencontre face à l’Argentine, qui devait être rejouée en Australie après avoir été interrompue au bout de cinq minutes en septembre dernier. A l’époque, à São Paulo, plusieurs joueurs argentins venus d’Angleterre étaient accusés de violer le protocole anti-Covid.

Même la FIFA avait assuré il y a deux jours via un communiqué que le match serait bien rejoué, sans voir venir le refus de l'Albiceleste. Depuis l’annonce de cette nouvelle date du 11 juin, la fédération argentine était restée silencieuse. Côté australien, on se vantait malgré tout de l’accueil de ce classique sud-américain, en espérant voir Messi et Neymar sur la pelouse.

Un match sans enjeu après la qualification des deux équipes

Mais en vérité, le staff technique du sélectionneur Lionel Scaloni ne souhaitait pas voyager depuis Londres, où l’Argentine doit affronter l’Italie lors de la prochaine trêve, jusqu’à Melbourne, où était prévu le match contre le Brésil.

Une rencontre qui comptait au départ pour les qualifications au Mondial 2022 mais qui n’a plus d’enjeu désormais puisque l’Argentine et le Brésil se sont qualifiés en terminant aux deux premières places de leur groupe.