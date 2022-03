Coupe du monde 2022: l'état déplorable du vestiaire italien après la défaite en barrages

Battue sur le fil par la Macédoine du Nord (1-0) jeudi lors des barrages de la Coupe du monde 2022, l’Italie a essuyé l’un des plus grands échecs de son histoire. Sûrement agacés, les joueurs de la Nazionale ont laissé le vestiaire du Stadio Renzo Barbera de Palerme dans un piteux état. Pas très gentlemen.

Jeudi dernier, l'Italie a vécu plus qu'une tragédie, que les responsables des vestiaires palermitains ont eux aussi ressenti, voire peut-être plus que les autres. En perdant 1-0 face à la Macédoine du Nord, la Nazionale a dit adieu à la Coupe du monde 2022 et vivra un deuxième Mondial successif à la maison. Pour autant, les joueurs italiens n'ont pas vraiment tenu à se faire pardonner, au moins auprès du Stade Renzo Barbera de Palerme, choisi pour ce match de barrage.

"C'est une mauvaise image, nous aurions pu nous en passer avec bonheur"

Une vidéo, tournée par un agent d'entretien quelques heures plus tard, montre comment le vestiaire a été réduit en miettes par l'Italie. Sur le sol il y a de tout, sur la table une bouteille de jus de fruits, une moitié de tarte, quelques morceaux émiettés partout. Et puis une corbeille d'ordures, certaines là et d'autres par terre. Même les toilettes sont en piteux état, il y a des restes de nourriture même près de l'évier, un mégot de cigarette, des cendres, des bouteilles ouvertes, quelques flaques d'eau ici et là.

En Italie, ces images ont provoqué une indignation générale, tant le pays est déjà suffisamment déçu de cette élimination précoce. "C'est une mauvaise image, nous aurions pu nous en passer avec bonheur. Le match en lui-même était suffisant", écrit Corriere della Serra qui poursuit : "Le but de Trajkovski, ni une défaite ne peuvent servir d'alibi."

Un comportement qui rappelle celui des joueurs de Leicester lors de leur venue à Rennes dans le cadre des huitièmes de finale retour de Ligue Europa Conférence. Les Foxes avaient laissé les vestiaires dans un état déplorable. A l'inverse, après avoir été éliminé par la Belgique lors de la Coupe du monde 2018, la sélection japonaise avait entièrement nettoyé le vestiaire et laissé un mot disant "Merci" en russe.