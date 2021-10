Coupe du monde 2022: les Bleus se sont encore rapprochés de la qualification sans jouer

Le match nul entre l’Ukraine et la Bosnie-Herzégovine (1-1) mardi, a un peu plus rapproché la France d’une qualification à la Coupe du monde 2022. Les Bleus n’ont plus qu’à récolter deux points.

La France traverse une douce trêve internationale en ce mois d’octobre. En plus de s’être offert le titre en ligue des nations, les Bleus ont vu les choses se décanter en leur faveur dans les qualifications pour la Coupe du monde 2022. Ils se sont rapprochés de la compétition au Qatar sans jouer. La victoire de l’Ukraine en Finlande (1-2) le week-end dernier avait déjà fait les affaires des hommes de Didier Deschamps, qui n’étaient plus qu’à une victoire du Mondial.

Les résultats de mardi les encore bien arrangés, notamment le match nul entre l’Ukraine et la Bosnie-Herzégovine (1-1). Première du groupe avec douze points, l’équipe de France a désormais besoin de deux unités seulement pour composter son billet. Avec 14 points, les Bleus ne pourront pas être dépassés par l’Ukraine, la Finlande, ni la Bosnie-Herzégovine.

Ils ont désormais rendez-vous le 13 novembre prochain face au Kazakhstan (20h45) au Stade de France. Un succès ce soir-là les enverrait au Qatar. Ils auront un dernier match à jouer en Finlande trois jours plus tard. Les Français y sont presque mais doivent tout de même terminer le travail. Le souvenir de 1993 est toujours présent.

En 1993 aussi...

Cette année-là, la France, alors entraînée par Gérard Houllier, avait seulement besoin de prendre deux points lors de leurs deux derniers matchs pour se qualifier au Mondial 1994. Deux défaites face à l'Israël (3-2) et la Bulgarie (1-2) avaient réduit à néant leurs espoirs et provoqué l’un des plus gros séismes de l’histoire de l’équipe de France. Présent sur la pelouse ce soir du match face à la Bulgarie, Didier Deschamps ne manquera pas de mettre en garde ses joueurs.