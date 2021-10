France-Espagne: Deschamps ne connaissait pas la règle du hors-jeu sur le but de Mbappé

Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France, a reconnu qu’il ne connaissait pas la règle qui a permis de remettre en jeu Kylian Mbappé sur le but de la victoire dimanche en finale de la Ligue des Nations entre la France et l’Espagne (2-1).

Les circonstances de la victoire de France face à l’Espagne (2-1), dimanche en finale de la Ligue des nations, ne passent toujours pas de l’autre côté des Pyrénées. La presse sportive espagnole a consacré une large part de ses débats, lundi, au but accordé à Kylian Mbappé. L’attaquant, en position de hors-jeu sur la passe de Théo Hernandez, a finalement été remis en jeu par le tacle manqué d’Eric Garcia. La règle 11 de l’IFAB le confirme mais reste sujette à interprétation. Surtout, elle n’était pas vraiment connue du plus grand nombre. Même Didier Deschamps ne s’attendait visiblement pas à voir le but de sa star validé.

"Je ne la connaissais pas"

Un journaliste de l’émission El Chiringuito a intercepté le sélectionneur à sa descente du bus, dimanche soir à l’aéroport de Milan et l’a interrogé sur cette action polémique. Après avoir répondu d’un geste de la tête, "DD" a retiré le masque pour se livrer à une petite confidence en espagnol. "Didier, vous avez vu le possible hors-jeu de Kylian Mbappé?", l’interroge le journaliste. "Si tu connais bien la règle…", lui répond Deschamps en laissant la phrase en suspens. "Nous l’avons vue (l’action, ndlr) après." "Je ne la connaissais pas", ajoute-t-il en précisant qu’il parle de cette règle.

La petite phrase de Didier Deschamps a fait réagir sur le plateau et pas seulement en raison de sa belle maîtrise de la langue de Cervantes, héritée sans doute de son passage à Valence (2000-2001). Selon plusieurs intervenants du show, le but n’aurait pas dû être validé. Il semblait pourtant bien valable même si la règle peut être discutable.

"Au vu de l’application de la règle, le but de Kylian Mbappé est bien valable, confirme Bruno Derrien, ancien arbitre, à RMC. A partir du moment où Eric Garcia peut dévier le ballon et remet en jeu Kylian Mbappé, l’arbitre VAR applique la règle. La règle, on en pense ce que l’on veut. On peut estimer que l’esprit du jeu peut être bafoué, que cette règle est stupide. On peut estimer que ce n’est pas une erreur d’arbitrage mais que la règle est navrante et qu’il faudrait peut-être rechanger la règle."