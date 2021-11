Coupe du monde 2022 (qualifs): le Portugal dévoile un maillot spécial pour ses 100 ans

Opposé à l'Irlande et à la Serbie lors des éliminatoires du Mondial 2022, le Portugal fêtera les 100 ans de son premier match officiel. Pour célébrer l’événement, les supporters de la Seleçao das Quinas pourront mettre la main sur un maillot spécial proche de celui que les joueurs portaient le 18 décembre 1921 face à l'Espagne durant la trêve internationale.

Cette semaine, le Portugal sera opposé à l’Irlande et à la Serbie les 11 et 14 novembre prochain dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Deuxième de son groupe derrière les Serbes (mais avec un match en moins), les Portugais porteront un maillot spécial pendant cette trêve internationale.

Pour les 100 ans de la sélection, les hommes de Fernando Santos seront vêtus d’une tunique où le noir sera mis en avant. Ce vêtement fait référence au premier match que la Seleçao a disputé le 18 décembre 1921 face à l’Espagne.

Déjà disponible sur la boutique de la sélection nationale, ce maillot spécial ne sera disponible qu'à 500 exemplaires. De plus, les supporters auront droit à une réédition d’un ballon datant de 1921, avec en prime un certificat d’authenticité. À noter que ces produits seront expédiés à partir du 15 novembre.

Le communiqué du Portugal

Sur le site de la boutique, le Portugal a donné plus de détails sur le contenu auxquels les fans auront droit en commandant ce maillot.

"Une édition limitée et exclusive de 500 unités, réplique du premier maillot porté par les joueurs nationaux. Le maillot recrée parfaitement le look original où prévaut la couleur noire utilisée lors du premier match, précise la Fédération pour tenter de convaincre ses éventuels acheteurs. (…) Cette édition limitée est accompagnée d'un ballon commémoratif et d'un certificat d'authenticité portant le numéro de l'exemplaire dûment identifié, le tout emballé dans un coffret très spécial créé pour le moment."

Nul doute que cet ensemble devrait trouver de nombreux acheteurs parmi les fans portugais. Encore plus si les partenaires de Cristiano Ronaldo venaient à briller lors des rencontres face à l'Irlande et à la Serbie pour décrocher leur billet pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.