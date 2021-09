France-Finlande: Deschamps "préfère" avoir Mbappé, même si Griezmann et Benzema ont régalé

Après la victoire convaincante des Bleus face à la Finlande ce mardi (2-0), marquée par les excellentes prestations d’Antoine Griezmann et Karim Benzema, Didier Deschamps a tenu à rappeler l’importance de Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG était forfait après sa blessure à un mollet la semaine dernière.

Un seul être vous manque… et tout redémarre ? Ce n’est pas du tout l’avis de Didier Deschamps. Après la belle victoire de ses Bleus face à la Finlande ce mardi soir à Lyon (2-0), dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022, le sélectionneur a pris soin d’affirmer que Kylian Mbappé restait indispensable, même s’il a manqué ce sursaut tricolore après cinq matchs nuls consécutifs.

Touché à un mollet mercredi dernier face à la Bosnie-Herzégovine à Strasbourg (1-1), l’attaquant du PSG a quitté l’équipe de France avant le nul en Ukraine samedi (1-1) et ce succès lyonnais. Et au Groupama Stadium, la relation technique entre Antoine Griezmann et Karim Benzema a fait un énorme bond, pour devenir très fine et très efficace avec un doublé pour le premier et une passe décisive pour le second, également impliqué dans le deuxième but.

"Kylian a sa place dans ce trio"

"Je n'irai jamais sur ce terrain-là, a répondu Didier Deschamps à une question sur la possibilité que l’absence de Kylian Mbappé ait pu libérer Antoine Griezmann et Karim Benzema. Si j'avais pu, j'aurais tout intérêt à avoir Kylian. Il nous aurait amené autant si ce n'est plus de qualité. Il y a la complémentarité d'un duo, d'un trio. Kylian a sa place dans ce trio. Il y a aussi des ajustements à faire, par rapport à l'animation sur le côté. Kylian n'était pas là. Mais je préfère qu'il soit là, il n'y a pas photo."

"Evidemment que la position préférentielle d'Antoine est axiale, même si sur les deux autres matchs sa relation avec Karim (Benzema) pouvait être meilleure, a ajouté le sélectionneur des Bleus. Aujourd'hui, elle a été excellente car ce sont deux footballeurs qui parlent le même football. Je ne veux pas enlever Anthony Martial. J'ai fait un choix. On a mis ce qu'il fallait aussi, pour se créer énormément d'occasions. Les trois attaquants ont été décisifs."

Avec ce schéma en 3-5-2 (ou 3-4-3) plus offensif qu’imaginé, cet d’état d’esprit combatif et cette volonté d’avancer collectivement, sans chercher la solution personnelle ou forcer les échanges quand il n'y a pas lieu de le faire, réintégrer un joueur du talent de Kylian Mbappé ne semble pas devoir poser un problème insurmontable. En octobre, pour la Ligue des nations, le trio offensif des Bleus aura sans doute une nouvelle occasion de le prouver.