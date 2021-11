"Le Mondial, l'Italie va y aller", rassure Mancini après le nul face à la Suisse

Malgré le match nul face à la Suisse (1-1) qui ne lui assure pas encore la qualification au Mondial 2022, le sélectionneur de l'Italie Roberto Mancini se veut rassurant. Selon lui, la Nazionale va se qualifier à l'issue de la dernière journée des éliminatoires, en Irlande du Nord.

À un match de la fin des éliminatoires, le champion d'Europe n'est toujours pas certain de disputer la Coupe du monde 2022. Tenue en échec par la Suisse à Rome ce vendredi soir (1-1), l'Italie n'aura pas son destin entre ses mains ce lundi en Irlande du Nord. Ce qui n'a pas de quoi inquiéter son sélectionneur Roberto Mancini.

"On doit y aller (en Irlande du Nord, ndlr), essayer de gagner, et ensuite espérer que la Bulgarie fasse un bon match en Suisse. On devra jouer notre match, le gagner et marquer le plus de buts possibles, note le coach italien. Au Mondial, on va y aller, j'en suis persuadé".

"Qui dit que la Bulgarie ne fera pas le même résultat en Suisse que contre nous à Florence?"

Toujours en tête de son groupe C avec 15 points, l'Italie devance la Suisse seulement à la différence de buts, de deux unités. Ce qui signifie que si la Nati comble son retard dans le même temps face à la Bulgarie, elle sera qualifiée et propulsera les Azzurri en barrages, comme en 2017 où ils s'étaient inclinés face à la Suède.

"On peut mettre autant de buts que la Suisse en mettra contre la Bulgarie. Qui dit que la Bulgarie ne fera pas le même résultat en Suisse que contre nous à Florence (1-1)?", positive ainsi Mancini.

Auteur d'un raté sur penalty, Jorginho "semble avoir plus de difficultés"

Pourtant, les champions d'Europe auraient pu voir ce dernier match avec beaucoup plus de sérénité si Jorginho avait transformé son penalty dans le temps additionnel. Un échec qui pourrait questionner son sélectionneur dans son futur choix de tireurs. "Il a aussi marqué le tir au but décisif contre l'Espagne à l'Euro, rappelle Mancini. Aujourd'hui, il semble avoir plus de difficultés, mais on verra ce qu'il pense. Il reste un joueur fondamental pour l'équipe". Et l'Italie aura besoin d'un Jorginho à son meilleur niveau pour s'imposer le plus largement possible en Irlande du Nord.