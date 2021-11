Coupe du monde 2022: un joueur exclu après dix secondes pendant Andorre-Pologne

L’Andorran Ricard Fernandez a reçu un carton rouge direct après seulement dix secondes lors du match remporté par la Pologne contre Andorre (1-4) ce vendredi lors des éliminatoires pour le Mondial 2022 au Qatar.

Comment ruiner les chances de son équipe en seulement dix secondes. Lancée dans un immense défi face à la Pologne ce vendredi lors des qualifications pour la Coupe du monde 2022, la sélection d’Andorre s’est retrouvé réduite à dix en moins d’une minute.

Sur le premier ballon en profondeur du match, Ricard "Cucu" Fernandez s’est retrouvé au duel Kamil Glik. Histoire de prendre le meilleur sur l’ancien joueur de Monaco, l’attaquant andorran a joué des coudes. Un peu trop puisque l’attaquant de 22 ans a écopé d’un carton rouge direct dégainé par l’arbitre avant même la 20e seconde du match.

La Pologne déroule grâce à un excellent Lewandowski

Plus forte dans tous les domaines et profitant à merveille de sa supériorité nimérique, la Pologne a rapidement creusé l’écart dans ce match. Robert Lewandowski a marqué quelques minutes après l’expulsion de Fernandez puis a vu le Lensois Przemyslaw Frankowski offrir le but du break à Kamil Jozwiak.

Si Andorre a brièvement espéré accrocher le nul grâce à un but de Vales, Robert Lewandowski a permis à Arkadiusz Milik de marquer et donner plus d’avance à la sélection polonaise avant de rentrer aux vestiaires.

Histoire de parfaire sa prestation et de garder un mince espoir de qualification directe pour le tournoi au Qatar, Robert Lewandowski y est allé de son petit doublé après la pause.

Deuxième du groupe I derrière l’Angleterre, la Pologne est assurée de finir au pire barragiste. Mais un très large succès lundi prochain contre la Hongrie couplé à grosse défaite (assez improbable) des Three Lions face à Saint-Marin et les partenaires du Munichois décrocheraient leur billet pour le Mondial.