Portugal: Ronaldo chambré par "la pire équipe du monde"

L’Ibis Sport Club, considéré comme "la pire équipe du monde" depuis les années 1980, a chambré Cristiano Ronaldo après l'un de ses ratés lors de la victoire du Portugal face au Luxembourg, mardi, dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2022.

On peut avoir gagné l’Euro, cinq Ligues des champions, cinq Ballons d’or, être considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire de son sport, et se faire gentiment chambrer par un club "anonyme". Même s’il a marqué mardi lors de la victoire du Portugal au Luxembourg (3-1), pour les qualifications à la Coupe du monde 2022, Cristiano Ronaldo n’a pas réalisé un très grand match. Il a notamment gâché une énorme occasion alors qu’il était seul face au gardien Anthony Moris, sans aucun défenseur pour le gêner. Un raté largement relayé sur les réseaux sociaux et qui n’a pas échappé à l’Ibis Sport Club. Ce club brésilien vous dit peut-être quelque chose.

Beaucoup d'autodérision

Depuis qu’il a enchaîné trois ans et onze mois sans la moindre victoire au début des années 1980, l’Ibis Sport Club est connu pour être "la pire équipe du monde". Rien que ça. Plus récemment, en 2015, ses dirigeants ont fait parler d’eux en proposant une offre d’emploi à José Mourinho. Pour rester fidèle à leur réputation, ils avaient promis au "Special One" de toucher des primes supplémentaires à chaque revers. En 2017, l’Ibis Sport Club - qui se vante sur son compte Twitter d’être entré dans le Guinness Book grâce à sa série de défaites entre 1980 et 1984 - avait provoqué la colère de ses supporters. La raison ? Trop de matchs gagnés en quelques semaines.

Avec une bonne dose d’autodérision, certains fans avaient même réclamé la démission de la direction en cas de nouveau succès… Alors quel rapport avec Ronaldo ? Sur ses réseaux sociaux, l’Ibis Sport Club s’est amusé à taquiner le capitaine du Portugal en réagissant à sa maladresse devant le but luxembourgeois : "Cristiano Ronaldo va rejoindre Ibis ? Maintenant on comprend pourquoi." Basé à Paulista, une ville située à l'est du Brésil, l’Ibis Sport Club évolue dans la division la plus basse du championnat de l'État de Pernambuco. Ce qui ne l'empêche donc pas d'avoir beaucoup d'humour.