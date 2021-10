PSG: Keylor Navas blessé et remplacé avec le Costa Rica

Keylor Navas (34 ans), gardien du PSG, s’est blessé à l’adducteur droit avec le Costa Rica mercredi lors de la défaite de sa sélection face aux Etats-Unis (2-1) pour les qualifications à la Coupe du monde 2022.

Coup dur pour Keylor Navas (34 ans). Le gardien du PSG s'est blessé à l'adducteur droit au cours du match entre le Costa Rica et les États-Unis (1-2) comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022, mercredi à Columbus. Le joueur, auteur de plusieurs arrêts pour sa 99e sélection, a été remplacé à la mi-temps par Leonel Moreira… qui a marqué un but contre son camp en deuxième période.

Selon la Fédération costaricienne de football, le gardien parisien est sorti en raison d’une gêne à la hanche. Celle-ci résulterait de fortes douleurs à la cuisse, selon certains médias sportifs costariciens. La gravité de sa blessure et la durée de son absence n’ont pas été communiquées.

Ce coup d’arrêt ne fait pas les affaires du triple vainqueur de la Ligue des champions, cadre important du vestiaire parisien mis en concurrence par l’arrivée de l’Italien Gianluigi Donnaruma depuis l’été dernier. Titularisé à neuf reprises toutes compétitions confondues cette saison, Navas a suivi depuis le banc de touche les deux derniers matchs de son équipe contre Manchester City (victoire 2-0) et Rennes (défaite 2-0).

Qui dans le but face à Leipzig?

Même sans blessure, Navas n’aurait pas disputé le match entre le PSG et Angers, vendredi (21h, 10e journée de L1) en raison de son retour tardif de sélection. Ce sera également le cas des Parisiens (Marquinhos et Neymar) et des Argentins (Messi, Di Maria, Paredes). La question du gardien titulaire se posera en revanche mardi pour le match entre le PSG et leipzig (21h, en direct sur RMC Sport) lors de la 3e journée de la Ligue des champions). Même si le choix pourrait être rapide pour Pochettino en fonction de la gravité de la blessure de Navas.

