PSG: Donnarumma trouve la rotation avec Navas "normale"

Gianluigi Donnarumma a retrouvé la sélection italienne avec laquelle il va disputer la demi-finale du Final Four de la Ligue des Nations. Dans une interview à la Gazzetta dello Sport, il évoque sa concurrence avec Keylor Navas au PSG.

Gianluigi Donnarumma (22 ans) est un joueur un peu rassuré. Il a rejoint la sélection italienne après avoir disputé les deux derniers matchs du PSG face à Manchester City (2-0) et à Rennes (défaite 2-0). Recruté par le PSG cet été, le champion d’Europe avec la Nazionale doit composer avec la forte concurrence de Keylor Navas, numéro un au poste avant son arrivée et très important dans le vestiaire parisien. Les deux se partagent les titularisations dans le but.

"Tout ira bien et tout s’arrangera"

Dans une interview à la Gazzetta dello Sport, "Gigio" assure ne pas craindre de perdre sa place en sélection si son temps de jeu se réduisait en club. "Pas de problème, a-t-il déclaré. Tout ira bien et tout s’arrangera, au début c'est normal que ce soit le cas. Je suis content d'être au PSG."

L’ancien joueur de Milan, qu’il a quitté libre cet été, assure s’être bien fondu dans le vestiaire parisien, qu’il estime très différent de celui de la sélection, soudé depuis le succès lors du dernier Euro.

Il savoure "l'humilité" des grands champions du vestiaire parisien

"Ce sont deux équipes totalement différentes, confie Donnarumma. L'Italie est un groupe magnifique où il fait bon revenir, on est bien ensemble. Cela nous manque si nous sommes loin. Mancini nous a donné une identité précise. Nous espérons continuer à étonner, les attentes sont nombreuses maintenant que nous sommes champions. Le PSG est une grande équipe mais, malgré les grands champions, il y a de l'humilité, un vestiaire compact et on peut vivre la situation tranquillement. Une équipe qui m'aide à grandir. J'essaie de m'améliorer, après le Championnat d'Europe je suis devenu plus un homme."