PSG: convoqués avec l’Argentine, Messi, Di Maria et Paredes manqueront Angers eux aussi

Lionel Scaloni, le sélectionneur de l’équipe d’Argentine, a convoqué Lionel Messi, Angel Di Maria et Leandro Paredes pour disputer les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 le mois prochain. Les trois joueurs rateront le match de Ligue 1 entre le PSG et Angers, prévu le même jour qu’Argentine-Pérou, comme les Brésiliens Neymar et Marquinhos.

Le calendrier international ne fait décidément pas les affaires du PSG. Le club de la capitale va encore devoir se passer de ses joueurs sud-américains pour la réception d’Angers, le mois prochain en Ligue 1. Après Neymar et Marquinhos, appelés avec le Brésil, Lionel Messi, Angel Di Maria et Leandro Paredes ont été convoqués en équipe d’Argentine pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Les trois joueurs de l’Albiceleste ont été retenus ce lundi par Lionel Scaloni pour affronter le Paraguay (8 octobre), l'Uruguay (11 octobre) et le Pérou (15 octobre).

Ils ne pourront pas donc pas être présents pour défier le SCO puisque ce match a été également programmé le 15 octobre, le même jour qu’Argentine-Pérou. Messi, Di Maria et Paredes seront sur la pelouse du stade Monumental de Buenos Aires (l’antre de River Plate) à partir de 1h30 du matin (heure française). Et Paris se frottera à Angers à 21h au Parc des Princes. Soit moins de vingt heures entre les deux rencontres, sachant la capitale argentine se trouve à près de 11.000 km de la Tour Eiffel...

Un choc face à Manchester City à négocier

Face à cette situation étonnante, Mauricio Pochettino devra composer sans cinq de ses meilleurs joueurs pour la reprise du championnat. Un handicap forcément pénalisant pour les leaders de Ligue 1, qui affronteront Manchester City, ce mardi en Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1), avant de se déplacer à Rennes, dimanche, lors de la 9e journée de L1. En espérant profiter de leurs talents d’Amérique du Sud, tant qu’ils sont disponibles.

