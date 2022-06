Coupe du monde 2022 (barrages): l’Ukraine a "joué pour ceux qui se battent dans les tranchées"

Oleksandr Petrakov, sélectionneur de l'Ukraine, a dédié la victoire de son équipe en Ecosse (1-3), jeudi lors du barrage pour la Coupe du monde, pour ses concitoyens engagés dans la guerre menée par la Russie sur leur territoire.

L’Ukraine s’offre le droit de rêver à la Coupe du monde après sa victoire en Ecosse (1-3), jeudi lors de la demi-finale des barrages. La sélection a désormais rendez-vous pour la finale des barrages face au pays de Galles le 5 juin pour espérer rallier le Qatar. Mais en pensant surtout à leurs concitoyens meurtris par la guerre lancée par la Russie depuis trois mois. A l’issue de la rencontre, le sélectionneur Oleksandr Petrakov a dédié aux combattants et à la population ce succès en Ecosse.

"Ils ont tout donné pour le peuple pour lequel ils jouent"

"Je n'ai plus aucune émotion, toutes mes émotions sont restées sur le terrain, a-t-il confié. Cette victoire n'était pas pour moi, ou pour les membres de l'équipe, c'était pour notre pays, donc c'était une énorme victoire. Cela a été un très bel effort collectif. Ils ont tout donné pour le peuple pour lequel ils jouent, les Ukrainiens, pour le peuple qui les regarde au pays. Les forces armées, dans les tranchées ou à l'hôpital, ils nous disent merci mais on leur dit aussi merci."

"On a joué pour ceux qui se battent dans les tranchées jusqu'à la dernière goutte de leur sang, a-t-il ajouté. On a joué pour les Ukrainiens qui souffrent tous les jours. On a fait un tout petit pas vers notre objectif (le Mondial). Il y a encore le pays de Galles sur notre chemin. On fera tout pour rendre les Ukrainiens fiers. Mon équipe et moi, nous sommes fiers d'être Ukrainiens."

A Hampden Park, Yarmolenko (33e) et Yaremchuk (49e) ont permis à l’Ukraine de faire le break avant que Dovbyk (90e+5) ne libère tout un peuple dans les arrêts de jeu après la réduction de l’écart de McGregor (79e).