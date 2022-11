"Rester sur une île avec plein de femmes...", le rêve de Richarlison pour sa retraite passe mal au Brésil

Dans un entretien sur Youtube, Richarlison, l'un des attaquants du Brésil lors de la Coupe du monde, a partagé son drôle de rêve pour son après-carrière. L'attaquant de Tottenham a indiqué qu'il comptait s'acheter une île déserte pour y rester avec "plein de femmes".

Une réponse qui n'a pas manqué de faire réagir. A quelques jours de la Coupe du monde, à laquelle il participera avec le Brésil, Richarlison a été interrogé par la journaliste Isabela Pagliari sur Youtube. A cette occasion, l'attaquant de Tottenham a partagé son envie pour l'après-football, lui qui n'a que 25 ans.

Richarlison veut imiter Ronaldinho

"Je vais acheter une île et y rester avec plein de femmes, comme cette photo de Ronaldinho", a répondu Richarlison, faisant référence à un cliché où l'ancien Ballon d'or s'affichait avec cinq femmes à ses pieds dans une piscine. Le trait d'humour du footballeur n'a pas été apprécié par tous sur les réseaux sociaux, avec plusieurs commentaires dénonçant le machisme du rêve.

Recruté pour 58 millions d'euros cet été par Tottenham en provenance d'Everton, Richarlison a participé à 15 rencontres toutes compétitions confondues, pour deux buts et trois passes décisives. Les deux réalisations en club de Richarlison ont été signées en Ligue des champions, lors du premier match de la phase de groupes face à l'OM.

Homme aux 38 sélections et 17 buts avec la Seleçao, Richarlison tentera avec ses compatriotes de décrocher le titre mondial. Pour cela, le Brésil devra déjà se sortir d'une poule composée de la Serbie, de la Suisse et du Cameroun. Voilà 20 ans, depuis le sacre de Ronaldinho et ses coéquipiers en 2002, que le Brésil attend une victoire finale en Coupe du monde.