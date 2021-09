Ronaldo explique pourquoi il est favorable à la Coupe du monde tous les deux ans

La FIFA a dévoilé ce jeudi son plan pour la tenue de la Coupe du monde et des compétitions continentales tous les deux ans. Le projet initié par Arsène Wenger, directeur de Développement du Football, est notamment soutenu par l’ancien légendaire avant-centre brésilien Ronaldo.

Les grandes manœuvres ont débuté à la FIFA. Une semaine après l’entretien très commenté d’Arsène Wenger à L’Equipe dans lequel le directeur de Développement du Football annonce le projet d’une Coupe du monde tous les deux ans, l’instance internationale, par la voix de l’ex-manager d’Arsenal, a officiellement présenté son plan ce jeudi après-midi.

Si ce projet d’un Mondial et d’une compétition continentale tous les deux ans divise (l'UEFA envisage même un boycott), il est soutenu par quelques grands noms du football, à commencer par Ronaldo. Double vainqueur de la Coupe du monde avec la Seleçao (1994, 2002), "Il Fenomeno", 45 ans le 22 septembre, a donné ses arguments.

"Je suis sûr que Messi ou Cristiano Ronaldo diraient oui"

"Ce serait un énorme avantage d’avoir ce nouveau calendrier, a déclaré l’ancien attaquant du Barça et de l’Inter, double Ballon d’Or en 1997 et 2002. Avoir la compétition la plus importante tous les deux ans, ce serait vraiment spectaculaire, vraiment. Lors d’un dîner avec les amis, collègues et participants, on a discuté de l’importance du Mondial 2018 en Russie, et du temps qui est déjà passé depuis. Cette compétition nous manque à tous. Le monde entier s’arrête pour regarder. Je suis très optimiste sur ces changements, je n’ai aucun doute que cette compétition soit toujours la plus prestigieuse du monde. Le calendrier actuel a été créé il y a presque 100 ans. Le monde a totalement changé. La vitesse de circulation de l’information, la nouvelle génération, tout pousse vers de nouveaux modèles."

Et Ronaldo d'oser se prononcer pour deux de ses principaux successeurs au sommet de son sport: "Si vous demandez à Messi ou Cristiano Ronaldo s'ils souhaitent avoir plus d'opportunités de gagner la Coupe du monde, je suis sûr qu'ils vous diraient oui."