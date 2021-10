Belgique: le gros coup de gueule de Courtois contre l’UEFA, la FIFA et la Coupe du monde tous les deux ans

Thibaut Courtois s’est emporté contre les cadences infernales imposées par les instances après le match pour la troisième place de la Ligue des nations qui illustre, selon lui, la quête incessante de profits au détriment de la santé des joueurs.

Thibaut Courtois ne voyait pas l’intérêt du match pour la troisième place de la Ligue des Nations. Et il n’a pas changé d’avis après la défaite de la Belgique face à l’Italie (2-1), dimanche à Turin. Le gardien de la Belgique a dénoncé la quête du profit des instances, qui chargent toujours plus le calendrier au détriment de la santé des joueurs.

"Pour l'UEFA, c'est de l'argent en plus"

"Ce n’est qu’un match pour l’argent, a déclaré le joueur du Real Madrid au micro de Sky Sports. Nous devons être honnêtes, nous avons juste joué parce que pour l’UEFA, c’est de l’argent en plus, un match supplémentaire à la télévision. Pour nous, c’est un bon match parce que c’est contre l’Italie. Bien sûr, tout le monde veut jouer ce match mais regardez combien de changements ont effectué les deux équipes. Si les deux équipes avaient joué la finale, elles auraient aligné tous leurs joueurs. Cela montre juste que nous jouons trop de matchs."

"L’année prochaine, nous jouerons la Coupe du monde en novembre (les qualifications), poursuit-il. En juin, nous devrons encore jouer (les quatre premières journées de la prochaine Ligue des nations y sont programmées). Nous allons nous blesser, personne ne s’inquiète pour les joueurs. En juin après une longue saison, nous devons jouer quatre matchs en Ligue des nations. Nous aurons deux semaines de vacances et ce n’est pas assez pour les joueurs au haut-niveau. Nous ne disons jamais rien, et c’est toujours la même chose."

"Ils se moquent des joueurs. Ils se soucient juste de (remplir) leurs poches"

Courtois mène la voie de la contestation et fustige déjà le projet de la Fifa d’une Coupe du monde tous les deux ans. "Ils mettent des matchs supplémentaires, un trophée de plus, poursuit-il. Ils peuvent être en colère contre les équipes de la Super League mais ils se moquent des joueurs. Ils se soucient juste de (remplir) leurs poches. C’est une mauvaise chose si les joueurs ne se font pas entendre. Ils veulent maintenant mettre la Coupe du monde ou un Euro chaque année. Quand est-ce que nous nous reposons? Jamais. Les top joueurs seront blessés et encore blessés. C’est quelque chose dont il faudrait plus se soucier. Nous ne sommes pas des robots. Il y a de plus en plus de matchs et moins de repos pour nous. Personne ne s’inquiète pour nous."