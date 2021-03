Serbie-Portugal: le message de Ronaldo après la polémique sur son but refusé (injustement)

Après Serbie-Portugal (2-2) ce samedi dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022, Cristiano Ronaldo a posté un message sur Instagram. Une réaction de l'attqaunt de la Juve après l'énorme polémique et sa grosse colère sur un but refusé... alors qu'il avait franchi la ligne.

Cristiano Ronaldo a pris quelques minutes pour souffler, le temps de faire redescendre la pression. L'attaquant de la Juve a ensuite écrit un message sur son compte Instagram, après le match nul du Portugal face à la Serbie ce samedi (2-2), dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022. Une rencontre marquée par une vive polémique dans les dernières secondes.

"Être capitaine de l'équipe du Portugal est l'une des plus grandes fiertés, l'un des plus grands privilèges de ma vie, note CR7. Je donne tout et donnerai toujours tout pour mon pays. Cela ne changera jamais. Mais il y a des moments difficiles à gérer, en particulier quand nous avons le sentiment que toute une nation est touchée. Relevons la tête pour faire face au prochain défi maintenant. Allez le Portugal."

La fureur de Ronaldo

Alors qu'il pensait donner la victoire à la Seleçao dans les derniers instants du temps additionnel en marquant sur une passe splendide de Nuno Mendes, Cristiano Ronaldo a vu son but être refusé. Furieux, l'ancien joueur du Real a écopé d'un carton jaune pour contestation et a jeté son brassard sur la pelouse.

Mitrovic s'est jeté sur la ligne pour tenter de sortir la balle mais les images montrent que le ballon avait bien franchi la ligne, contrairement à ce qu'a décrété la décision prise par l'arbitre. Un arbitre qui s'est d'ailleurs excusé auprès du sélectionneur, comme Fernando Santos l'a expliqué aux médias portugais.