Serbie-Suisse: la vive échauffourée entre joueurs en fin de match

Lors de la rencontre de Coupe du monde ce vendredi entre la Serbie et la Suisse (2-3), une vive échauffourée a éclaté en fin de partie après une dispute initiale entre Granit Xhaka et Nikola Milenkovic.

Les deux équipes avaient la possibilité de se qualifier avant le coup d'envoi, de quoi participer à un climat de tension. Et dans le temps additionnel de la deuxième période, une vive échauffourée a éclaté. En battant la Serbie (3-2), la Suisse s'est qualifiée ce vendredi pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde où elle retrouvera le Portugal.

Au terme d'une action où Granit Xhaka a perdu le ballon, sortant des limites du terrain, le Suisse et Nikola Milenkovic ont réalisé un tête contre tête. Le joueur serbe a fini par pousser son adversaire, avant l'intervention de son gardien Vanja Milenkovic-Savic, venu se mettre entre les deux hommes.

Xhaka d'origine kosovare

D'autres joueurs sont arrivés ensuite pour se mêler à la disputer ou tenter de séparer les acteurs. Manuel Akanji a essayé par exemple de remettre un peu d'ordre. Nikola Milennkovic et Granit Xhaka ont chacun écopé d'un carton jaune à l'issue de cette séquence. Au total, ce sont 11 cartons jaunes qui ont été distribués lors de cette partie

D'origine kosovare comme Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka jouait un match forcément important pour lui pour des raisons personnelles. Plus de vingt ans après la guerre (1998-1999) entre forces de Belgrade et indépendantistes kosovars albanais qui a fait plus de 13.000 morts, le Kosovo n'est toujours pas reconnu par la Serbie.