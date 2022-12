Argentine: Martinez a refait sa célébration obscène avec la poupée de Mbappé

Une vidéo d'Emiliano Martinez avec une poupée à l'effigie de Kylian Mbappé a resurgi après les célébrations de l'Albiceleste à Buenos Aires pour fêter son titre de champion du monde acquis au Qatar. Le gardien sud-américain y a refait son geste obscène avec le poupon représentant l'attaquant des Bleus.

Pas sûr qu'Emiliano Martinez envisage de passer des vacances en France dans les prochains mois. Bourreau des Bleus en finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar avec un arrêt décisif devant Randal Kolo Muani en prolongation puis face à Kingsley Coman pendant les tirs au but (3-3, 4 tab à 2), le gardien de l'Argentine a depuis célébré son titre en chambrant ouvertement Kylian Mbappé. Le nouveau champion du monde a probablement dépassé les limites, aux yeux des supporters tricolores, lorsqu'il s'est emparé d'une poupée avec le visage de la star française imprimée dessus pendant les folles célébrations à Buenos Aires.

Mais le gardien d'Aston Villa et de l'Albiceleste ne s'est pas arrêté à la simple image de lui prenant le poupon Mbappé dans les bras. Dans une vidéo abondamment relayée sur les réseaux sociaux, 'Dibu' Martinez y répète la célébration obscène qu'il avait déjà effectuée au Lusail Stadium lorsqu'il a reçu le trophée de meilleur gardien du mondial.

Une célébration qui pourrait rester dans les mémoires

Héros de l'Argentine, le joueur de 30 ans a marqué les esprits par ses parades pendant les matchs au Qatar. Pas seulement, la célébration où il exhibe son trophée de meilleur gardien dans le prolongement de son anatomie a aussi fait le tour de la planète foot. En Amérique du Sud, un fan porte déjà un tatoutage représentant cet instant devenu icônique pour certains.

Mais le voir ainsi réitérer son geste déplacé avec la poupée à l'effigie de Kylian Mbappé risque à nouveau de lui attirer la colère des supporters du buteur du Paris Saint-Germain ou des fans de l'équipe de France. On pense notamment à Adil Rami, très critique à l'égard de ce cher Emiliano Martinez.

Dans un message partagé en ligne, le défenseur victorieux du Mondial en 2018 a ouvertement insulté 'Dibu' Martinez en faisant de lui "le plus gros FD. du monde du football" et "l'homme le plus détesté" du moment.

Mais les frustations ressenties en France après le sacre de l'Argentine et les provocations du gardien n'ont pas trop l'air de déranger ce cher Martinez. Après une journée folle pour son retour au pays, Emiliano Martinez profite tranquillement de quelques jours de repos avant de reprendre la saison en Premier League. D'ici-là, il aura peut-être le temps de freiner un peu sur les chambrages (un peu limite) envers Kylian Mbappé.